"Ya no puedo más", el mensaje de Aislinn Derbez que alarmó a sus fans

Aislinn Derbez compartió un mensaje que alarmó a sus seguidores.

La actriz mexicana Aislinn Derbez impactó a sus seguidores con una estremecedora publicación que dejó preocupados a sus seguidores. Confesó que había tenido días complicados.

La hija de Eugenio Derbez compartió una fotografía en blanco y negro, en donde reflexionó sobre la polaridad de sentimientos que experimentó en este nuevo y difícil proceso en su vida.

''Les confieso que últimamente he tenido días muy complicados, caóticos y de muchos cambios... Y ah no como cuesta el agradecimiento y el gozo en esos momentos... Pero me he dado cuenta que a veces el camino corto (y el más difícil), además, de la introspección, es justo ir hacia eso al agradecimiento, el gozo, aunque el cuerpo y el ego se refuerzan y se rebelen'', escribió.

Aislinn, sin dar detalles sobre los cambios y las razones de la difícil etapa por la que atraviesa, lanzó una serie de cuestionamientos para reflexionar a sus seguidores.

''¿Cómo encontrar agradecimientos y gozo en las situaciones insoportables? ¿Cómo honrar aquello que no estamos soportando y que parece un error? Cómo abrirnos y dejar de resistirnos en los momentos donde nuestro cuerpo más placer siente por rechazar, juzgar y contraerse'', comentó.

Agregó: ''Y si ahondamos ahí, se empiezan a resolver varios misterios... La magia que está a unos pasos más allá de la resistencia, el juicio y la dureza del ya no puedo más, del callejón sin salida, de cuando nada tiene sentido... ¿Y tú qué crees que hay detrás de esa resistencia?'', concluyó.