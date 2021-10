La polémica intervención de Aldo Dávila: "Florecita a morir, pero..." (video)

El diputado Aldo Dávila fijó su postura contra el estado de Sitio en El Estor, Izabal durante la sesión del Congreso.

Durante la sesión ordinaria de este lunes 25 de octubre, el diputado Aldo Dávila fijó su postura contra el Estado de Sitio en El Estor, Izabal, sin embargo lo hizo de una forma peculiar.

En su intervención, Dávila se refirió al actuar del presidente, Alejandro Giammattei, a quien calificó de “asesino”.

Además, lamentó la “persecución” contra medios de comunicación, lideradas por Giammattei y “su pareja... hay perdón, Miguel Martínez”, refirió Dávila. Con sus comentarios comenzó a recibir abucheos y gritos de diputados oficialistas.

Dávila también se refirió a los disturbios en el Congreso y lamentó que el resto de parlamentarios no reaccionó, lo que causó burlas de otros parlamentarios.

El diputado Aldo Dávila calificó de asesino al presidente @DrGiammattei y aseguró "para él ya no es nada violentar a mujeres, niños y ancianos, todo porque no se cumple la sentencia de la CC". pic.twitter.com/cG6d5qHLud — Jessica Gramajo (@JGramajo_Soy502) October 25, 2021

“Sí mis amores, sí, sí, florecita a morir, pero con más huevos que todos ustedes, cerotes”, agregó Dávila.

“Cero bolas mis vidas, aquí fuera del closet, allá fuera algunos no, pero no diré nombres porque no me toca a mi que sacarlos del closet. En fin”, finalizó.

La reacción del diputado se hizo viral en redes sociales.