Luis de la Fuente: "Siento un orgullo enorme por esta generación de futbolistas"

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Luis de la Fuente no pudo contener la emoción tras conducir a España a su segundo título mundial, luego de vencer 1-0 a Argentina en la prórroga de la gran final.

El seleccionador destacó el orgullo que siente por un grupo de jugadores que, según afirmó, ha crecido fiel a una misma idea de juego.

"Siento mucho orgullo por esta generación de futbolistas, que ha ido creciendo, fiel a una idea y dando forma a esa idea. Son jugadores con un talento excepcional y acompañarlos es un honor", declaró el técnico riojano.

De la Fuente reveló que, tras el pitazo final, varios de sus dirigidos le recordaron todo lo que han conquistado juntos.

¡NACIÓ PARA DIRIGIR A ESPAÑA!



Luis de la Fuente es campeón del Mundial, suma un título más con España en su palmarés.



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"Ahora estoy muy emocionado. Me decían los jugadores: 'Míster, lo hemos ganado todo'. Y es verdad. Es una generación de futbolistas que es un ejemplo para el deporte español y para la juventud española. ¡Juntos somos más fuertes!", expresó.

Sobre el desarrollo de la final, resuelta con un gol de Ferran Torres en el tiempo extra, el estratega consideró que el triunfo fue merecido. "Ha pasado lo que tenía que pasar. Lo justo hoy era que ganara España", afirmó.

SALIÓ CAMPEÓN DEL MUNDO Y ADEMÁS CONSIGUIÓ UN RÉCORD HISTÓRICO: la España de Luis De La Fuente llegó a los 38 partidos invicto.



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El seleccionador también reconoció que el equipo debió resolver el encuentro antes, pero las intervenciones del arquero argentino Emiliano "Dibu" Martínez mantuvieron con vida a la Albiceleste.

"El partido tenía que haberse decantado antes. Las grandes intervenciones del "Dibu" impidieron que nos pusiéramos por delante mucho antes. Incluso con un jugador más nos costó, porque era una final del Mundial. Al final pasamos cuatro o cinco minutos muy agobiados", concluyó.

*Con información de AFP