Alemania, el muro entre Ecuador y el infierno en el Mundial

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La tarea es titánica y el viento sopla en contra. Si Ecuador quiere seguir en el Mundial deberá vencer a la imbatible y clasificada Alemania este jueves (1:00 p.m. ), a las afueras de Nueva York, en el cierre del Grupo E.

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La Tricolor buscará a toda costa evitar el infierno de la eliminación en primera ronda de la flamante Copa del Mundo de 48 equipos.

Volver a casa antes de tiempo ya es doloroso, pero la herida puede arder más para un equipo que transitó con paso fuerte la eliminatoria sudamericana, apenas por detrás de la Argentina de Lionel Messi.

Su mal momento, sin embargo, no es sorprendente. En la eliminatoria, el equipo que dirige Sebastián Beccacece tuvo junto a Paraguay la peor ofensiva de las selecciones sudamericanas que clasificaron al torneo: 14 tantos en 18 partidos.

Frente a Curazao, el portero Eloy Room protagonizó hasta 15 atajadas, a una del récord mundialista del estadounidense Tim Howard. La bola no entró.

́ #UnSoloEcuador pic.twitter.com/eJ6ptWr52z — La Tri (@LaTri) June 22, 2026

Gran reto

Para mantenerse a flote, Ecuador deberá también custodiar su defensa de la delantera que más goles ha anotado en el Mundial: nueve en dos partidos, un saldo engordado gracias a la paliza 7-1 ante Curazao en el debut.

Aunque clasificada, la Mannschaft de Nagelsmann quiere asegurar el primer lugar para, en teoría, enfrentar a un rival más débil en la siguiente instancia.

El ataque de Jamal Musiala, Kai Havertz, Florian Wirtz y Leroy Sané pondrá a prueba a una defensa formada por jugadores de élite como Willian Pacho, Piero Hincapié y el volante Moisés Caicedo.