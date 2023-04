Alfredo Ajpacajá anuncia su retiro después de la Vuelta a Guatemala

El ciclista guatemalteco Alfredo Ajpacajá anunció su retiro del ciclismo.

El ciclista guatemalteco campeón a la Vuelta a Guatemala de 2018, Alfredo Ajpacajá anunció su retiro del ciclismo tras una larga trayectoria.

"Han sido 18 años dedicados de lleno en este deporte que me ha dejado grandes satisfacciones y que he disfrutado al máximo", relató Ajpacajá.

"Como todo inicio en la vida tiene su final, he decidido ponerle fin a mi carrera. Creo que es momento de regresarle al ciclismo lo mucho que me ha dado y quiero transmitirlo con los jóvenes de mi pueblo, Barreneché, que quieren estar dentro del ciclismo. Diré adiós después de la Vuelta a Guatemala, para la que me estoy preparando, junto con mi nuevo equipo, Muebles Madeca. Es un proyecto nuevo del que queremos sacar grandes ciclistas y para ello tengo que trabajar en prepararlos bien", se refirió Alfredo en su despedida mientras participa en la vuelta ciclística.