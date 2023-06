¿Un profeta? El tuit que "predijo" la tragedia del Titán, nueve meses antes

-

Un usuario en Twitter predijo el suceso del submarino Titán, meses antes de la tragedia.

La publicación se compartió en septiembre del 2022 por el usuario de Twitter @Phineas, a quien ahora llaman "profeta".

Aunque la publicación era "una broma", no deja de sorprender su parecido con el suceso.

La película del Titanic que se estrenó en 1997 es una de las películas más taquilleras de la historia, dirigida por James Cameron y protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. Muchos fanáticos se han quedado esperando por una secuela, entre estos "Phineas", que compartió su idea de una posible secuela.

"Tengo una idea millonaria para una secuela del Titanic (1997), donde un lujoso submarino lleno de millonarios se estrella mientras viaja a los restos del Titanic. (Todos se ahogan y son comidos por cangrejos, la película dura 26 minutos. Muy reobservable)", compartió el usuario en una publicación que actualmente tiene 107 mil de me gusta.

I have an idea for a Titanic (1997) sequel, where a luxury submarine full of millionaires crashes while touring the wreck of Titanic. (They all drown and get eaten by crabs. The movie is 26 minutes long. Very rewatchable.) https://t.co/061Kh5JYAU — Phineas (@Phineas) September 4, 2022

Esta publicación se compartió el 4 de septiembre del 2022, nueve meses antes de que el submarino Titán se perdiera al sumergirse en camino al Titanic, poco después se supo que implosionó.

Ayer, el usuario recordó esta publicación. "Me olvidé por completo de esto, pero me han informado que soy un profeta", compartió el usuario a las 7 de la mañana, horas antes de que se encontrasen "restos" de la nave y se confirmara la muerte de los cinco pasajeros, todos millonarios.

I totally forgot about this but it has been brought to my attention that I am a prophet https://t.co/P5JctIvnMN — Phineas (@Phineas) June 22, 2023

Entre las víctimas se encuentra Hamish Harding, un británico multimillonario, Shahzada y Suleman Dawood, un empresario paquistaní y su hijo de 19 años, el explorador francés Paul Henri Nargeolet, conocido como "Mr. Titanic", y el CEO de la empresa encargada del submarino, Stockton Rush, quien dijo en una entrevista en el 2022 que la seguridad era "un desperdicio".