El amenazante video con el que Rusia muestra su poderío bélico

Rusia publica imágenes de un misil nuclear hipersónico de 7,000 mph que podría golpear Londres en cinco minutos.

El misil nuclear que exhibe la defensa rusa es capaz de viajar a una velocidad de 7 mil millas por hora, es decir 11 mil 265 kilómetros por hora. El Kremlin había calificado previamente el arma mortal, que lleva una ojiva convencional o nuclear, como “imparable”.

Y ahora imágenes aterradoras muestran un misil Mach 9 Zircon, o Tsirkon, que se dispara, mostrando cómo el presidente ruso podría lanzar un ataque nuclear hipersónico en Occidente.

El video que muestra el lanzamiento del misil desde la fragata Almirante Gorshkov en el Mar Blanco fue revelado en medio de amenazas veladas de que Putin y sus altos funcionarios se volverán nucleares si algún país interviene con su invasión de Ucrania.

Si bien el metraje se acaba de publicar, se cree que se filmó en diciembre y posiblemente se retuvo deliberadamente para provocar escalofríos a Occidente. En ese momento, Putin se jactó de un lanzamiento de salva, pero no se publicaron imágenes.

Russia releases footage of 7,000mph hypersonic nuke missile that could hit London in five minutes pic.twitter.com/L8921BP3gc — The Sun (@TheSun) March 20, 2022

Rusia ha advertido repetidamente a Occidente que enfrentará "consecuencias incalculables" si se le cuestiona sobre Ucrania. En la madrugada del 24 de febrero, Putin advirtió sobre “consecuencias que nunca ha enfrentado en su historia”, en evidente alusión a su disposición a utilizar un ataque nuclear.

Y los temores de que el devastador conflicto pueda volverse nuclear aumentaron cuando el líder ruso ordenó a sus fuerzas nucleares que estuvieran en alerta máxima. El exjefe de la Royal Navy, Lord West, dijo que un "error de cálculo" podría desencadenar una guerra en Europa, que podría convertirse en una guerra mundial que involucre el uso de armas nucleares.

Y el excomandante supremo aliado de Europa adjunto de la Organización del Atlántico Norte (OTAN), el general Sir Adrian Bradshaw, dijo que la invasión de Ucrania por parte de Putin podría desencadenar una guerra nuclear si las tropas rusas ingresan a los territorios de la OTAN.

A pesar de las súplicas de Zelensky, Occidente no ha impuesto una zona de exclusión aérea por temor a que desencadene una guerra más amplia con Putin. El fin de semana, en su aniquilación en curso de Ucrania, Putin golpeó una instalación militar cerca de la frontera con Polonia, llevando la guerra a las puertas de la OTAN.