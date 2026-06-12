Ancelotti debuta al mando de un Brasil que sueña con el Hexa

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Tras ganarlo todo a nivel de clubes, Carlo Ancelotti comenzará este sábado su primera aventura como técnico en un Mundial. El entrenador italiano espera guiar a Brasil hacia el esquivo hexacampeonato, que tendrá como primer reto al Marruecos de Achraf Hakimi.

Carletto asumió hace un año como timonel de unos pentacampeones presionados por no levantar el trofeo desde 2002; sin embargo, los clasificó a Norteamérica pese a nunca haber contado con Neymar, y cerrar las eliminatorias sudamericanas con el peor rendimiento de la Canarinha bajo el formato actual.

Sus ojos están puestos en el debut, este sábado 13 de junio a las 4:00 p. m. (hora Guatemala), frente a Marruecos.

Carletto controla los nervios comiendo chicle. Durante un partido de eliminatorias, la prensa le contabilizó 9.

Ancelotti deberá plantear un partido que despeje las dudas sobre la inseguridad de su defensa y el reemplazo de las bajas de Rodrygo, Estevao y Éder Militao, así como la incertidumbre alrededor de Neymar.

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A pesar de su excepcional actuación en Catar 2022, y sus respetables apariciones en el camino a United 2026, las expectativas de Marruecos para su debut no terminan de tranquilizar a su afición, principalmente porque a horas del enfrentamiento estelar de este sábado, se ha confirmado la baja del extremo Abde Ezzalzouli, así como del defensa Nayef Aguerd, la voz de experiencia en la última línea, ambos por lesión.

El único antecedente mundialista entre ambas selecciones nos remite a Francia 1998, cuando también en la fase de grupos midieron fuerzas. En aquella ocasión, Brasil ganó categóricamente 3-0.

En Catar 2022, Marruecos se convirtió en el primer país africano en alcanzar las semifinales de un Mundial. (Foto: TVN)

Así jugarían

Brasil: 1 Allison, 13 Danilo, 4 Marquinhos, 3 Magalhaes, 6 Alex Sandro, 5 Casemiro, 8 Guimaraes, 11 Raphina, 20 Paquetá, 7 Vinícius, 25 Thiago. DT: Carlo Ancelotti.

Marruecos: 1 Bounou; 2 Hakimi, 14 Diop, 18 Riad, 19 Belammari, 24 El Aynaoui, 4 Amrabat, 8 Ounahi, 23 Khannous, 10 Brahim, 11 Saibari. DT: Mohamed Ouahbi.

Hakimi y Ziyech tienen el récord del futbol africano por mayor cantidad de partidos mundialistas, con 10 cada uno. (Foto: FIFA)

Curiosidades

• En 1998, Marruecos llegó al partido contra Brasil como 10° en la clasificación Mundial de FIFA. Brasil era el mejor ponderado. A 2026 llegan en 6to y 7mo lugar.

• Ronaldo Nazario abrió la cuenta al minuto 9 de aquel partido en Francia 98. Fue la primera anotación de su carrera en la máxima cita.

• El partido es recordado por ser una de las mejores exhibiciones de Ronaldo, Rivaldo y Bebeto.

• Una coincidencia es que, en la justa de 1998, Escocia también formaba parte del grupo con Brasil y Marruecos.