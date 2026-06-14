Ancelotti pide autocrítica y paciencia tras el empate de Brasil ante Marruecos

-

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, restó dramatismo al amargo empate 1-1 frente a Marruecos en el Estadio de Nueva York.

OTRAS NOTICIAS: Vitinha rechaza la etiqueta de favoritos para Portugal antes del debut

En su debut mundialista, donde busca ser el primer técnico extranjero y el más veterano en coronarse campeón, el italiano asumió la deuda futbolística del equipo ante una grada pintada en un 70 % de verdeamarelo.

FIM DE JOGO.



1-1



⚽️ Vini Jr.



Agora é seguir trabalhando e buscar a vitória na próxima rodada da fase de grupos.



Próximo desafio: Haiti, na sexta-feira (19), às 21h30 (Brasília), na Filadélfia.#BateNoPeito

ISSO É BRASIL! pic.twitter.com/vud9xbwrQI — brasil (@CBF_Futebol) June 14, 2026

"Hay que aceptar las críticas porque hoy no jugamos un buen partido, especialmente en la primera parte, donde no encontramos el balance. El equipo mejorará en el próximo partido", expresó el estratega, quien ajustó sus piezas con dos cambios en el descanso, dos al minuto 60 y el último al 80.

"No se gana un Mundial según cómo juegas el primer partido", recordó con calma.

A pesar de la discreta exhibición, Ancelotti rescató aspectos como el rendimiento de la segunda mitad y la utilidad de los nuevos descansos de hidratación de dos minutos: "Es un muy buen momento a nivel táctico porque se puede explicar los problemas a los jugadores", afirmó.

Carlo Ancelotti renovó su contrato con Brasil recientemente, hasta el 2030, (Foto: AFP)

El técnico elogió el planteamiento de la escuadra africana y cerró con un mensaje: "Es muy bonito tener este apoyo, pero pido perdón a la afición por no poder ganar hoy".

Brasil buscará reponerse en el Grupo C el viernes 19 de junio ante Haití en Filadelfia, antes de medirse con Escocia el 24 de junio en Miami.