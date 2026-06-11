Anthony Gordon lidera goleada de Inglaterra sobre Costa Rica

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Inglaterra no se dejó intimidar por la tormenta eléctrica que retrasó su último amistoso de preparación para el Mundial 2026 y goleó a Costa Rica 3-0 en Orlando este miércoles, con Anthony Gordon, flamante incorporación del Barcelona, como figura del partido.

El extremo inglés brilló con un gol y una asistencia, haciendo méritos para ser titular por delante de Marcus Rashford en el debut mundialista de Inglaterra ante Croacia el 17 de junio.

El partido comenzó con una hora de retraso por culpa de unos rayos y de lluvias torrenciales que anegaron el Inter&Co Stadium de la ciudad floridana.

El seleccionador Thomas Tuchel presentó un 11 de gala, similar al que podría debutar contra Croacia, y no hizo cambios hasta pasada la hora de juego. Gordon y el centrocampista Jude Bellingham salieron reforzados del partido.

En una buena jugada, el nuevo extremo del Barcelona se deshizo de su marcador, llegó a la línea de fondo y puso el balón atrás para que Declan Rice abriera el marcador en el minuto 9.

En ausencia del capitán, Gordon lanzó el penalti conseguido cuando el disparo de Eberechi Eze golpeó en el brazo de un defensor costarricense. Ollie Watkins sentenció al 87.

Ollie Watkins festeja su anotación frente a Costa Rica, en el último partido de Inglaterra antes del Mundial 2026. (Foto: AFP)

Inglaterra desplazará ahora su campamento base a Kansas City con la moral alta.

Pese a no haber conquistado ningún título importante en 60 años, el equipo figura entre los grandes favoritos al Mundial tras una serie de decepciones bajo las órdenes de Gareth Southgate.