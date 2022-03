Confirman manifestación del transporte pesado este lunes 7 de marzo

El presidente de la Gremial de Pilotos del Transporte Pesado de Guatemala anunció que realizarán una manifestación el lunes 7 de marzo en distintas zonas de la ciudad de Guatemala.

En videos que circulan en redes sociales, Rony Mendoza, presidente de la Gremial de Pilotos de Transporte Pesado de Guatemala indicó que realizarán una manifestación el lunes 7 de marzo, en distintos puntos del país.

Según Mendoza, la protesta se realizará por el alto costo de los combustibles, por las restricciones de horario para el transporte pesado y por multas contra los traileros.

El presidente de la gremial dijo que no bloquearán el paso pero que sí enfilarán los tráileres para provocar que la circulación sea lenta, hasta que el presidente "entienda" que tiene que quitar el impuesto al combustible.

"Vamos a seguir adelante, mañana gran paro nacional y les repito vamos a hacer lo correcto. Si tú no tienes por qué salir, no salgas mañana, por favor. Ojo vamos a "lentizar" la entrada a la capital, pero no crean que se va a quedar así, la salida también la vamos a "lentizar" (...) Vas a sentir lo que el trailero siente cuando le toca pasar la restricción de horario, 4 horas y media en la mañana y 4 horas y media en la tarde", afirmó Mendoza.

¿Dónde será la protesta?

Mendoza advirtió que la manifestación se realizará en la entrada al Anillo Periférico Sur, Periférico Norte, calzada Raúl Aguilar Batres y que algunos estudiantes de la Universidad San Carlos de Guatemala apoyarán la movilización.

Por el momento no se detalló el horario en el que se realizará la movilización.

Gremial de Pilotos del Transporte Pesado anuncia manifestación para este lunes 7 de marzo.

Rechazan el paro nacional

Por su parte la Coordinadora Nacional de Transportes, Transportamos Guatemala informó que rechaza los anuncios de la presunta obstaculización del movimiento y traslado de bienes y mercaderías en el territorio nacional.

"Manifestamos que se mantendrán operaciones del transporte en general, hacemos un llamado a las autoridades para que velen por el respeto de la libre locomoción y con ello no afectar la movilidad", se lee en un comunicado.

También indicaron que ante el incremento en precio de los combustibles, en las últimas semanas han garantizado la continuidad en la prestación de servicios, y se ven en la necesidad de realizar ajustes a los precios.