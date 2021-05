Anuncian nueva serie de He-man para Netflix

La serie está pensada para los fans que añoran la historia del príncipe Adam de Eternia y que con la ayuda de la espada del poder consigue transformarse en He-Man.

"He-Man and the Masters of the Universe" es el nombre de la nueva serie exclusiva para Netflix que se podrá disfrutar en la plataforma de streaming.

A través de las redes sociales se revelaron imágenes de la nueva aventura del famoso personaje.

La franquicia está dirigida por Kevin Smith y realizada en el estudio de animación Powerhouse.

En el adelanto ilustrado aparece He-Man, Skeletor y Battle Cat.

La animación trató de conservar la esencia de la clásica serie de los 80.

La primera parte de la serie de He-Man, ya que se tiene contemplado dos proyectos, se estrenará el próximo 23 de julio en Netflix y constará de cinco capítulos. La segunda entrega todavía no tiene fecha de estreno.

Según información proporcionada el programa no está pensado para niños, sino para los fans que añoran la historia del príncipe Adam de Eternia y que con la ayuda de la espada del poder consigue transformarse en He-Man.

La primera temporada de la caricaura estará disponible el 23 de julio del 2021.

Estas son algunas imágenes lanzadas:

Esta es la animación nueva de He-Man. (Foto: Oficial)

La trama será para público adulto. (Foto: Oficial)

Los clásicos personajes aparecerán de nuevo. (Foto: oficial)

Skeletor es uno de los personajes malvados. (Foto: oficial)

La serie se estrenará en julio. (Foto: Oficial)

(Foto: Oficial)