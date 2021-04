Anuncian secuela de "How i met your mother" con Hilary Duff

How I Met Your Mother fue una de las series más vistas pues muchos siguieron a Ted Mosby y sus amigos, sus amores y cómo sentaron cabeza.

Recientemente los medios sacaron a luz que se trabaja en la secuela para Hulu y la protagonista sería Hilary Duff.

Se llamará "How I Met Your Father" y Duff será la protagonista.

Sophie (encarnada por la actriz) le contará a su hijo sobre cómo conoció a su padre, pero no se ha hablado acerca de cómo será la fusión, entre los actores de la pasada saga.

“He tenido mucha suerte en mi carrera al interpretar algunos personajes maravillosos y estoy deseando asumir el papel de Sophie… Como gran fan de HIMTY, me siento honrada e incluso un poco nerviosa de que Carter y Craig me confiaran la secuela de su bebé…. No puedo esperar para trabajar junto a ellos y todo su genio”, expresó la estrella en un comunicado.

Aún no se mencionan fechas de estreno.