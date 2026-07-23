Con el apoyo de Banco Industrial impulsan concierto benéfico con tributo a Maná

Con el apoyo de Banco Industrial y Cervecería Centro Americana, S.A., se realizará MANÁTICOS, un concierto con propósito que presentará un tributo sinfónico a los grandes éxitos de la banda mexicana Maná. La actividad busca recaudar fondos para fortalecer programas de formación artística dirigidos a niños y jóvenes en Guatemala.
El evento se llevará a cabo el viernes 31 de julio, en el Salón de Exposiciones del Zoológico La Aurora. Las puertas abrirán a las 19:00 horas y el concierto iniciará a las 20:00 horas.
El show reunirá a una banda, orquesta y coristas, además de contar con la participación de los artistas nacionales Helmer Véliz y Erwin Gordillo, quienes interpretarán algunos de los temas más conocidos de Maná.
Los recursos obtenidos mediante los donativos por boletos serán destinados a los programas de la Asociación Impulsora de Talentos Guatemaltecos (TALENTO), organización que promueve el acceso gratuito a la formación artística a través de programas de práctica orquestal y coral, talleres, conciertos didácticos y otras iniciativas educativas.
Además del concierto, los asistentes podrán disfrutar de un espacio con opciones de gastronomía, así como permanecer en el recinto al finalizar la presentación para compartir en un ambiente dedicado a la música.
Las entradas representan un donativo para apoyar los proyectos de la asociación. Los precios en preventa son:
- Localidad Plata: Q245
- Localidad Oro: Q270
- Localidad VIP: Q320
El día del evento los donativos serán de Q270, Q295 y Q345, respectivamente.