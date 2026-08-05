WhatsApp: estos teléfonos perderán la aplicación el 15 de agosto

Meta retirará el soporte de WhatsApp para varios modelos de celulares con sistemas operativos antiguos a partir de la segunda quincena de agosto.
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La plataforma de mensajería instantánea WhatsApp dejará de brindar soporte técnico a varios dispositivos a partir de la segunda quincena de agosto.
Esto se debe a que los dispositivos ya no cumplen con los requisitos mínimos de Meta para funcionar. La medida se debe a cuestiones de seguridad y que afectan a los dispositivos con versiones antiguas de iOS y Android.
¿Qué celulares dejarán de recibir soporte de WhatsApp?
Según los requisitos de Meta, los dispositivos que podrán continuar con esta plataforma son lo que cuentan con el sistema Android 5.0 o superior al iOS 15.1 y versiones superiores. Mientras los que no cuenten con este soporte, quedarán obsoletos.
Lista de celulares afectados:
Samsung
- Galaxy S3
- Galaxy S4 Mini
- Galaxy Note 2
- Galaxy Core
- Galaxy Trend Lite
Motorola
- Moto G (primera generación)
- Moto E (primera generación)
LG
- Optimus G
- Optimus L5
- Optimus L7
- Optimus F7
- Lucid 2
- Nexus 4
- G2 Mini
Sony
- Xperia Z
- Xperia Z2
- Xperia SP
Huawei
- Ascend Mate
- Ascend G740
Apple
- iPhone 6
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
En cuanto a los dispositivos de Apple, la compatibilidad dependerá si el aparato aún puede contar con soporte de iOS 15.1 o superior, de lo contrario, empezará a presentar fallas.
Los teléfonos más antiguos cuentan con limitaciones de hardware que dificultan la ejecución de funciones recientes, como mejoras en las videollamadas, nuevas opciones de privacidad, canales, herramientas impulsadas por inteligencia artificial y sistemas de cifrado más avanzados.
Sin embargo, el cambio no será radical.
La aplicación empezará a tener complicaciones para iniciar sesión, enviar o recibir mensajes, realizar llamadas o videollamadas hasta que finalmente se cierre la sesión.
*Con información de El Diario de Nueva York