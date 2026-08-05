WhatsApp: estos teléfonos perderán la aplicación el 15 de agosto

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Meta retirará el soporte de WhatsApp para varios modelos de celulares con sistemas operativos antiguos a partir de la segunda quincena de agosto.

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La plataforma de mensajería instantánea WhatsApp dejará de brindar soporte técnico a varios dispositivos a partir de la segunda quincena de agosto.

Esto se debe a que los dispositivos ya no cumplen con los requisitos mínimos de Meta para funcionar. La medida se debe a cuestiones de seguridad y que afectan a los dispositivos con versiones antiguas de iOS y Android.

Si tu dispositivo tiene más de 10 años, podría experimentar fallas en esta aplicación. (Foto: Shuttestock)

¿Qué celulares dejarán de recibir soporte de WhatsApp?

Según los requisitos de Meta, los dispositivos que podrán continuar con esta plataforma son lo que cuentan con el sistema Android 5.0 o superior al iOS 15.1 y versiones superiores. Mientras los que no cuenten con este soporte, quedarán obsoletos.

Lista de celulares afectados:

Samsung

Galaxy S3

Galaxy S4 Mini

Galaxy Note 2

Galaxy Core

Galaxy Trend Lite

Motorola

Moto G (primera generación)

Moto E (primera generación)

LG

Optimus G

Optimus L5

Optimus L7

Optimus F7

Lucid 2

Nexus 4

G2 Mini

Sony

Xperia Z

Xperia Z2

Xperia SP

Huawei

Ascend Mate

Ascend G740

Apple

iPhone 6

iPhone 5s

iPhone 5c

iPhone 5

En cuanto a los dispositivos de Apple, la compatibilidad dependerá si el aparato aún puede contar con soporte de iOS 15.1 o superior, de lo contrario, empezará a presentar fallas.

Los teléfonos más antiguos cuentan con limitaciones de hardware que dificultan la ejecución de funciones recientes, como mejoras en las videollamadas, nuevas opciones de privacidad, canales, herramientas impulsadas por inteligencia artificial y sistemas de cifrado más avanzados.

Sin embargo, el cambio no será radical.

La aplicación empezará a tener complicaciones para iniciar sesión, enviar o recibir mensajes, realizar llamadas o videollamadas hasta que finalmente se cierre la sesión.

*Con información de El Diario de Nueva York