¿En qué países puedes presenciar el eclipse total de sol en agosto de 2026?

Un eclipse total de sol convertirá el día en noche el 12 de agosto de 2026, cuando la Luna haga que la luz del día desaparezca de manera total. Estos son los países en los que se podrá disfrutar este fenómeno astronómico.
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¿Qué es un eclipse solar?
Ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, proyectando su sombra. El disco solar quede total o parcialmente oculto.
¿En qué países se podrá disfrutar del eclipse solar el 12 de agosto de 2026 y cuánto durará?
El eclipse se llevará a cabo por la tarde y según explica la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), su franja de totalidad será visible en España, Portugal, Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia y el océano Atlántico.
También se podrá apreciar en algunos sitios de Estados Unidos, Canadá y el noroeste de África. Durante un minuto y medio el día se transformará en noche.
¿El eclipse solar del 12 de agosto de 2026 podrá disfrutarse en Guatemala?
El eclipse solar no podrá verse en Centroamérica debido a que su trayectoria principal cruzará el hemisferio norte, por lo que la Luna no hará sombra en esta área.
La franja comenzará en el extremo norte de Siberia, cercana al Polo Norte y se desplazará hacia el sur, en los océanos Ártico y Atlántico Norte, pasando por Islandia y España.
La sombra de la Luna se dividirá en dos partes: la estrecha umbra, donde el Sol queda completamente bloqueado, y la amplia penumbra, donde el Sol queda parcialmente bloqueado.
¿Dónde podrás disfrutar del eclipse solar el 12 de agosto de 2026 en Guatemala?
Podrás disfrutarlo por streaming a través de las redes oficiales de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio NASA ingresa aquí.