Argentina en un grupo accesible para defender el título

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Argentina tendrá en el Grupo J del Mundial de Norteamérica 2026 un recorrido que no debería generarle mayores sobresaltos en el inicio de la defensa del título conquistado hace cuatro años en Catar.

Los liderados por Lionel Messi llegan al torneo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, con 17 jugadores que formaron parte del plantel campeón del mundo en 2022 y, salvo sorpresa, deberían quedarse con el primer lugar del grupo.

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Por detrás de la Albiceleste, el Grupo J presenta una pelea abierta por el segundo puesto, con perfiles muy distintos entre Austria, Argelia y la debutante Jordania.

Austria aparece como el rival más sólido en lo colectivo, mientras que Argelia confía en su experiencia mundialista para competir y Jordania afronta el torneo sin presión en su debut absoluto.

ARGENTINA

• Participaciones: 18

• Mejor resultado: 3 veces campeona (1978, 1986 y 2022)

• Clasificación FIFA: 2º

• Entrenador: Lionel Scaloni

La Albiceleste arrasó en las Eliminatorias de Conmebol, en su camino a United 2026.

Confirmado como uno de los técnicos más exitosos de la historia albiceleste, Scaloni logró sostener la competitividad tras el título mundial de Catar y de la Copa América 2024, combinando la base campeona con una renovación progresiva. Argentina llega con una identidad consolidada, un bloque confiable y la ambición de convertirse en el primer bicampeón desde Brasil en Chile 1962.

• Estrella: Lionel Messi

Messi mantendrá su acostumbrada camisola con el número 10 en la espalda.

A los 38 años (cumplirá 39 durante el torneo), Messi afronta el que será su sexto y último Mundial. Capitán, referente absoluto y líder emocional del equipo, su rol puede ser más dosificado en minutos, principalmente en un grupo que no presenta mayores dificultades, pero su influencia sigue siendo determinante en los momentos clave.

ARGELIA

• Participaciones: 4

• Mejor resultado: octavos de final (Brasil 2014)

• Clasificación FIFA: 35º

• Entrenador: Vladimir Petkovic

Argelia se clasificó al Mundial tras 12 años de ausencia.

Con experiencia mundialista tras su etapa al frente de Suiza, Petkovic busca devolver a Argelia al nivel mostrado en Brasil 2014. El equipo combina jugadores experimentados con una nueva camada nacida en Europa, aunque su gran desafío es su irregularidad defensiva.

• Estrella: Riyad Mahrez

El capitán de "Los Zorros del Desierto" disputará la segunda Copa del Mundo de su trayectoria profesional a sus 35 años.

El veterano extremo del Al Ahli saudita, de 35 años, exjugador del Manchester City, sigue siendo el jugador más determinante del equipo. Su creatividad, pelota parada y capacidad para aparecer en partidos cerrados pueden marcar la diferencia en la lucha por la clasificación.

AUSTRIA

• Participaciones: 6

• Mejor resultado: tercer puesto (Suiza 1954)

• Clasificación FIFA: 24º

• Entrenador: Ralf Rangnick

El conjunto dirigido por Ralf Rangnick forma parte del Grupo J.

Bajo la conducción del arquitecto del "gegenpressing", Austria llega al Mundial con una idea clara, intensidad alta y un grupo muy trabajado tácticamente. Fue una de las selecciones europeas más sólidas en las eliminatorias y apunta a dar el golpe ante Argentina o aprovechar cualquier tropiezo.

• Estrella: David Alaba

David Alaba, a sus 33 años, disputará su primera Copa del Mundo.

El polifuncional jugador del Real Madrid es el líder absoluto del equipo dentro y fuera de la cancha. Su experiencia, lectura de juego y versatilidad resultan clave para sostener la ambición austríaca de avanzar al menos hasta dieciseisavos de final.

JORDANIA

• Participaciones: ninguna

• Clasificación FIFA: 66º

• Entrenador: Jamal Sellami

Antes del Mundial, Jordania cierra su preparación enfrentándose a Suiza (1-4) el 31 de mayo y a Colombia el 7 de junio en EE. UU.

Debutante en una Copa del Mundo, Jordania llega tras un crecimiento sostenido en el futbol asiático, con una histórica final en la Copa de Asia 2023 y una clasificación muy sólida. Sin obligación de resultados, intentará competir desde el orden y la disciplina.

• Estrella: Musa Al Taamari

Musa Al Taamari, del Stade Rennais francés, encabeza la convocatoria presentada por el director técnico Jamal Sellami.

El extremo del Rennes francés es el jugador más desequilibrante del equipo. Rápido, encarador y con experiencia en el balompié europeo, será la principal carta ofensiva de los jordanos en su estreno.