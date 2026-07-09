El campamento de Argentina en Kansas: recuperación, desgaste y la mirada en Suiza

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De vuelta en su campamento de Kansas City tras el susto y la agonía ante Egipto, la selección de Argentina retomó los entrenamientos con una misión excluyente: recuperar el físico y sanar las piernas tras tanta exigencia acumulada, antes del duelo contra Suiza en cuartos de final de la Copa Mundial FIFA 2026.

Después de llegar de madrugada y tener la mañana libre para descansar, el plantel pisó los campos del Sporting Kansas City en el turno vespertino. Allí la práctica se dividió con precisión quirúrgica.

Los suplentes y quienes sumaron pocos minutos ante Egipto trabajaron alta intensidad en los ejercicios en cancha, mientras que los titulares arrancaron en el gimnasio para luego hacer trabajos regenerativos sobre el césped. El único ausente en el cuarto de hora que los colegas de prensa pudieron presenciar fue Alexis Mac Allister.

Las batallas contra Cabo Verde, que demandaron una durísima prórroga, y el esfuerzo para dar vuelta el marcador frente a Egipto dejaron secuelas lógicas. Varios jugadores terminaron acalambrados o al límite, con nombres pesados como el Cuti Romero, aunque ya se confirmó que sí estará presente ante Suiza.

¿Cuándo y a qué horas juegan Argentina vs. Suiza en el Mundial 2026?

A falta de dos entrenamientos antes del choque del sábado frente a Suiza en el Estadio de Kansas, Lionel Scaloni analiza minuciosamente el panorama.

El cuerpo técnico debe decidir si confía otra vez en la base titular o si voltea a ver a la banca para refrescar el equipo en zonas clave.