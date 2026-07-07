Argentina remonta de la mano de Messi y clasifica a cuartos de final

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Argentina sufrió en la serie de octavos de final ante Egipto, pero logró remontar y se impuso 3-2.

Resucitando de un 2-0 en contra, Argentina personificó a las pirámides y enterró los sueños mundialistas de Egipto al derrotarlo 3-2 en Atlanta y avanzó a los cuartos de final del Mundial United 2026, en un triunfo celebrado entre lágrimas por Lionel Messi.

¡Argentina se recuperó a tiempo y se mete entre los ocho mejores! #CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) July 7, 2026

La campeona mundial llegó a asomarse al abismo cuando los Faraones se adelantaron 2-0 con el gol de Yasser Ibrahim (minuto 15), en el que se anticipó a Lisandro Martínez en un centro y, luego, el tanto de Mostafa Zico (67), quien también le ganó en una contra a "Licha".

Pero, en un lapso de cuatro minutos, la Albiceleste consiguió, con más garra que futbol, meterse nuevamente al partido. Primero, Cristian Romero (79) aprovechó de gran manera un centro desde la derecha de Lionel Messi para descontar y el mismo Messi (83) empató al cazar un balón en el corazón del área y mandarla a guardar con un zurdazo certero.

Así se vio el partido reflejado en números. (Foto: Sofascore)

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Y cuando todo parecía que se iba a la prórroga, Lautaro Martínez, quien ingresó desde el banquillo, aguantó por la banda y mandó un centro perfecto para la llegada de Enzo Fernández (90+2), quien completó la remontada que mantiene a Argentina en carrera por un nuevo título.

❌ ¡MESSI FALLA PENAL!



El '10' de Argentina deja ir la oportunidad del empate y todo sigue 0-1.#Tigo26 pic.twitter.com/AcrQWMRvtp — Tigo Sports GT (@TigoSportsGt) July 7, 2026

Dudas previas

Argentina, que ya había jugado con fuego ante Cabo Verde en una agónica victoria en dieciseisavos, sobrevivió a una prueba aún mayor en una tarde en la que parecía que tenía toda la suerte en contra, incluido otro penalti fallado por Messi.

El capitán pudo colocar el empate 1-1 en el minuto 21, pero su penalti fue atajado por el arquero Mostafa Shobeir, en la que fue su segunda pena máxima errada en esta edición.

Aun así, Messi volvió a ser decisivo para Argentina anotando su octavo gol de este torneo, con el que vuelve a liderar la carrera por la Bota de Oro, y encadenando su noveno partido seguido marcando en un Mundial.

Liberando la tensión tras el pitazo final, Messi rompió en llanto en el Mercedes Benz Stadium, conocido para la cita como Estadio Atlanta por la FIFA, después de un partido que pudo ser el último de su legendaria carrera en Mundiales, aunque al final, por lo menos, tendrá uno más.