Argentina tendrá solo una baja por lesión ante Argelia

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Antes de su estreno mundialista, la selección argentina vive una preparación marcada por diversas preocupaciones físicas dentro del plantel. Sin embargo, el cuerpo técnico pudo respirar al saber que la mayoría de los futbolistas se recuperaron y solo habrá una ausencia para el primer partido ante Argelia. Se trata de Nicolás Tagliafico.

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El lateral izquierdo, que había llegado en óptimas condiciones al torneo, sufrió recientemente un desgarro en el sóleo y quedó descartado para el encuentro inaugural. De esta manera, será el único jugador que no podrá estar disponible para el compromiso de mañana.

La intención del cuerpo técnico es que Tagliafico pueda volver a la actividad en el segundo encuentro frente a Austria, programado para el 22 de junio. No obstante, su presencia dependerá de la evolución de la lesión.

#SelecciónMayor El plantel argentino se entrenó por la mañana de Kansas enfocado en el debut mundialista.



¡Otro día menos para el inicio! #MásJuntosQueNunca pic.twitter.com/SMc9nbfYDZ — Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 13, 2026

Alivio

Por otro lado, las últimas dudas médicas del plantel quedaron despejadas. Emiliano Martínez, Leandro Paredes y Julián Álvarez recibieron el alta y volvieron a entrenarse con normalidad junto al resto de sus compañeros.

El "Dibu" dejó atrás la fractura sufrida en un dedo de la mano derecha y será el arquero titular. En tanto, Paredes ya superó la lesión muscular y Álvarez se recuperó de la inflamación en el tobillo izquierdo. Incluso, Julián aparece como una opción para el once inicial. La incógnita pasa por la situación de Lautaro Martínez, quien llega con escaso ritmo de competencia y mantiene abierta la disputa por un lugar en el ataque.