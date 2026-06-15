Argentina va por el bicampeonato en el sexto Mundial de Messi

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En su esperado debut en el Mundial, el campeón Argentina choca el martes contra Argelia con toda la fe en que Lionel Messi los guíe en la defensa del título, una hazaña imposible en las últimas seis décadas.

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Terminar con la maldición del bicampeonato, que se prolonga desde los triunfos de Brasil en 1958 y 1962, es el objetivo único de Messi en el sexto Mundial de su carrera.

El astro argentino, al que Cristiano Ronaldo debe acompañar en ese récord un día después, está a días de cumplir 39 años pero sigue siendo la mayor atracción del planeta futbol.

Desde su debut mundialista en 2006, todo gira en Argentina alrededor del Diez, liberado de presión y traumas desde que alzó el ansiado trofeo en Catar 2022.

Para el actual líder del Inter Miami, este Mundial en sus territorios es un regalo que ni siquiera él esperaba tras la consagración en Doha.

Messi no quiso abandonar a sus compañeros en esta misión y será el primero de la fila en el estreno del martes en el estadio Kansas City a partir de las 7:00 p. m.

Su estado físico es la gran incógnita, por mucho que tenga desde hace tres años la MLS a sus pies con un registro de 62 goles en 67 partidos.

Messi encontró a Miami en el pozo de la clasificación y lo hizo campeón del pasado torneo aunque ya no sea el fulgurante jugador que dominó en Europa, especialmente con el Barcelona.

Su talento inagotable lo mantiene como una amenaza para asistir y crear peligro a balón parado.

️ "ESPERO QUE MI RÉCORD SE ROMPA EN ESTE TORNEO. MESSI ES BIENVENIDO A HACERLO"



Miroslav Klose, máximo goleador de las Copas del Mundo, sobre su récord y Lionel Messi:



"Espero que mi récord se rompa en este torneo. Messi es bienvenido a hacerlo. Soy un gran fan de él.… pic.twitter.com/o1kGP2Pnbb — dataref (@dataref_ar) June 13, 2026

Con este arma puede acechar otro de los pocos récords que le faltan, el de goles en Mundiales, que ostenta Miroslav Klose con 16, tres más que el argentino.

Para pelear con garantías por el título, sin embargo, Messi necesitará la ayuda de un grupo que se ha acostumbrado a ganar desde la llegada de Lionel Scaloni al banco.

Álvarez o Lautaro

A Scaloni, cerebro también de las victorias en la Copa América de 2021 y 2024, no le han faltado dolores de cabeza en esta preparación mundialista.

Argentina no podrá lucir su once de gala en el estreno por la lesión del lateral izquierdo Nicolás Tagliafico. Emiliano el "Dibu" Martínez sigue con molestias de una reciente fractura de dedo de la mano derecha, pero se espera su presencia bajo el arco.

Aparte del relevo de Tagliafico, que pasaría por reconvertir a los centrales Lisandro López o Facundo Medina, el gran interrogante será el acompañante ofensivo de Messi.

#SelecciónMayor Nuevo día de trabajos en Kansas con la vista puesta en el primer partido del Mundial.



¡Vamos que ya empieza! pic.twitter.com/CDM4Okg6j0 — Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 11, 2026

Julián Álvarez, el delantero por el que suspiran Real Madrid y Barcelona, trata de estar listo de su problema de tobillo pero Scaloni podría reservarlo en beneficio de Lautaro Martínez.

El resto del once estaría formado por Nahuel Molina o Gonzalo Montiel en el lateral derecho, los centrales Cristian Romero y Nicolás Otamendi y los mediocampistas Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada.