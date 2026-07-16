Argentina palpita la final ante España: Entrenamiento de recuperación entre risas

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Tras la agónica clasificación frente a Inglaterra en el Estadio de Atlanta, la selección de Argentina ya puso la mira en el gran objetivo del domingo: la final de la Copa Mundial FIFA 2026 ante España.

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Con menos de 24 horas transcurridas desde el triunfo por 2 a 1, el conjunto comandado por Lionel Scaloni llevó a cabo su primera práctica para preparar el duelo final contra la Roja.

El entrenamiento en Atlanta se desarrolló condicionado lógicamente por el desgaste físico del encuentro semifinal, pero con un ambiente de alegría y motivación total.

#SelecciónMayor ¡De nuevo a los trabajos! ⚽️



No vamos a parar. Esto sigue gente. Dale que queda otro pasito más. #TodosJuntos pic.twitter.com/S5tKkyHa5H — Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 16, 2026

Los futbolistas que sumaron más de 60 minutos en cancha tuvieron una jornada exclusiva de recuperación y tareas livianas, según informaron medios argentinos que estuvieron presentes durante los primeros 15 minutos de la práctica.

De hecho, las cámaras captaron a referentes como Lionel Messi, Leandro Paredes y Enzo Fernández descansando en un banco, descalzos y entre risas, antes de que se les sumaran Julián Álvarez y el resto de los titulares. En paralelo, quienes contaron con poca o nula participación realizaron ejercicios con pelota de bajo impacto para mantener el ritmo competitivo.

De cara al cierre de la preparación, el cronograma diagramado por la FIFA sufrirá algunas modificaciones respecto a los encuentros previos. La jornada del viernes combinará la apertura a la prensa, con acceso a los primeros 15 minutos y declaraciones de tres jugadores por seleccionado, con las tradicionales conferencias de prensa vespertinas de Lionel Scaloni y Luis de la Fuente.

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Será además el último ensayo en Atlanta antes de que Argentina viaje hacia Nueva Jersey.

El sábado el hermetismo será absoluto. Ambas selecciones realizarán entrenamientos a puertas cerradas para pulir los últimos detalles tácticos, blindando la intimidad de los planteles en la antesala del encuentro cumbre. Todo quedará listo para que el domingo, a partir de las 16 horas en el Estadio de Nueva York, España y Argentina jueguen por el título.