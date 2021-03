El actor, comediante y guionista guatemalteco, Arturo Castro, famoso por su participación en la serie de Netflix, "Narcos", regresó a la plataforma de streaming junto a Jennifer Garner, en la película "Yes Day" (¡Hoy sí!).

La película narra las alocadas vivencias de una familia por 24 horas. En ellas, unos padres que, usualmente dicen que no a todo, deciden ceder el control a sus hijos por un día. Esto desasta un sin fin de divertidas experiencias.

(Foto: Yes Day oficial)

Castro da vida al oficial Jones, quien, congenia con los niños e incluso se vuelve cómplice de ellos, luego debe ayudar a Allison (Jennifer Garner), a buscar a su hija Katie, quien viajó sola para asistir a un concierto.

El oficial Jones es cómplice del día en que los niños pueden hacer lo que quieran. (Foto: Arturo castro oficial)

"Yes Day ya está disponible, corre a Netflix, haz poporopos de maíz orgánico, que provenga de comercio justo y ¡mírala!. Me gustaría agradecer a esta maravillosa humana por su Jen-erosidad, ¿lo cacharon?, por organizar esta película e incluirme en el viaje. Lo que sí no aprecio es que se me salgan los hoyuelos tan fácil y descaradamente. Gracias a Edgar Ramírez, Miguel Arteta y a todo el elenco y equipo por ser tan acogedores y divertidos para trabajar. Es, honestamente, el más sano y uno de los proyectos más divertidos en los que he trabajado. No tienes que ser un niño para disfrutarla y espero que lo hagas tanto como yo disfruté durante el rodaje", dijo el guatemalteco acerca de su experiencia.

Arturo encarna al Oficial Jones. (Foto: Arturo Castro oficial)

En sus redes sociales también mostró orgulloso cómo, en Guatemala, la película figura como número uno en la lista de historias para ver en la famosa plataforma de entretenimiento.

(Foto: Arturo Castro)

En su cuenta de Instagram, donde Arturo sube un clip de la cinta y aparecer con Garner y con la estrella ganadora de Grammys, H.E.R., Arturo dice:

"¡Felicidades por tus Grammy, no quiero decir que soy un amuleto de la suerte ni nada, pero: nos encontramos, grabamos y ¡Bam! Un año y 2 meses después ganaste, así que .... :)".

A este gracioso comentario Jennifer contestó:

"Qué raro, su vestido se rasgó esa anoche y, por supuesto, yo estaba con ella y lo arreglé. Pensé que tal vez te vería allí, pero...", haciendo alusión a la escena que los tres grabaron.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Arturo Castro (@arturocastrop)

El comediante y guionista Arturo Castro creó una serie llamada "Alternatino", que se puede disfrutar en Comedy Central.