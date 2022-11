¡Amenaza a Belice! Así se desplaza el huracán Lisa por el caribe (video)

Guatemala se encuentran en alerta este miércoles ante el avance del huracán Lisa, que se encuentra a unos 160 kilómetros de tocar suelo en Belice.

Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en Inglés) Lisa se convirtió en huracán categoría 1 entre la noche del martes y madrugada de este miércoles 2 de noviembre.

Lisa avanza a unos 24 km/h con vientos máximos sostenidos de 100 km/h, añadió el CNH.

Así se desplaza el huracán Lisa y amenaza a Belice. Afectará a Guatemala en las próximas horas. pic.twitter.com/xJ853plPSS — InfoGT_Noticias (@infogt_noticias) November 2, 2022

Temores en Belice



En Belice, el Gobierno declaró una alerta roja para toda la costa y señaló en un comunicado que las escuelas estarán cerradas desde este martes.

Además, el Gobierno de ese país anunció que habilitará varios refugios al tiempo que evalúa cerrar la fronteras.

Here are the 4am CDT Wednesday 2 November Key Messages for Tropical Storm #Lisa.



Latest Advisory: https://t.co/m9guBGyuC4 pic.twitter.com/xhxOrwWof4 — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 2, 2022

Un fenómeno como ese "es muy peligroso para nosotros", todo "se inunda rápido con una lluvia pequeña. Imagínese un huracán vientos y así con bastantes lluvias, ése es el temor de mucha gente", dijo a la AFP en Belice Jazmín Ayusola, secretaria de 21 años.

"Mucha gente tiene casas que no están bien aseguradas" y hay temor de que "se inunden y haya mucho desastre", advirtió.

Alerta en Guatemala

En Guatemala, las autoridades se preparan para la llegada del ciclón que dejará lluvias desde el miércoles, sobre todo en regiones del norte y centro del país, dijo a periodistas Rodolfo García, vocero de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

El ciclón ingresará el jueves por el departamento de Petén, en el norte de Guatemala, como tormenta y posteriormente se degradará a depresión tropical en México, de acuerdo con las proyecciones, agregó.