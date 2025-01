Así se enteró Aida Estrada de su embarazo

-

Aida Estrada compartió con sus seguidores cómo se enteró de la noticia de su embarazo.

La reina de belleza, conductora y generadora de contenido compartió con mucha emoción su experiencia, afirmando que fue un regalo de Dios que esperaba con mucha alegría.

Aida contó que todo inició con un dolor de garganta, pérdida de peso y malestar repentino por ello creyó que se trataba de un fuerte virus.

"Mi mamá, mi esposo se empezaron a preocupar porque mis síntomas eran como de una gripe fatal, estaba bajando de peso y débil, comenzamos a hacer exámenes, covid, dengue, influencia, rinovirus y todos salían negativos".

Al final presentó algunos días de atraso pero el médico le dijo que su periodo podía no aparecer por el estrés de la enfermedad, durante unos 7 días.

Cuando eran nueve días y no le venía, decidió hacerse un examen, al ser positivo no hizo más que llorar y agradecer, como no le había dicho a nadie y preparó un plan para dar la sorpresa a sus familiares. Aída contó cómo se hizo el examen de laboratorio y se lo ocultó a Leo para darle la noticia.

Así se enteró:

La noticia

♬ sonido original - aidacorazon @aidacorazon_ ¿Están listos para llorar? Así reaccionó mi papi Cabe mencionar que acababa de ser su cumpleaños por eso mi mami le dice eso, sin duda ha sido el mejor regalo de cumpleaños de su vida ♥️ Esto fue el viernes 22 de noviembre ♥️ #losjaenestrada #aidacorazon @Leonardo Jaen #leoncit

#aidacorazon #valecirazon ♬ sonido original - aidacorazon @aidacorazon_ Ella es mi hermanita que TANNNNNTO me había pedido (desde el día siguiente que mis papis se casaron) Mis papis le habían dicho que tenía que hacer un unboxing para una marca… ni se lo esperaba Esto fue domingo 24 de noviembre ♥️ #losjaenestrada

@aidacorazon_ “LOS MÁS ➕ PEDIDOS” Ellos son mis abuelitos: Papito y la Muya, los abuelos MÁS consentidores, amorosos, juguetones, loquitos, divertidos, protectores etc etc etc. En resumen: LOS ABUELOS PERFECTOS ♥️ Y él es mi tío Pepito, el hermanito de mi mami ♥️ el más divertido y chistoso de TODAAAAA la familia #losjaenestrada #aidacorazon @Leonardo Jaen ♬ sonido original - aidacorazon

