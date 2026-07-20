Así fue el recorrido de los campeones del Mundo por las calles de Madrid

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La selección de España, flamante campeona de la Copa Mundial de la FIFA 2026, desfiló este lunes por las calles de Madrid inundadas por dos millones de seguidores que acudieron a ver a sus héroes.

"Se merecen que estemos aquí apoyándoles también y devolviéndoles un poco el cariño que ellos nos transmiten en los partidos", afirmó a la AFP Pablo Perello, un empleado de un banco de 33 años que acudió para "poder ver de cerca a los jugadores".

Tras haber sido recibidos por el rey Felipe VI y por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, los campeones recorrieron en dos autobuses descapotados las avenidas de Madrid, desbordadas de gente con banderas de España y camisetas de la selección.

Se estima que al menos dos millones de personas salieron a las calles de la capital española para ver de cerca a los campeones. (Foto: AFP)

Algunos jugadores iban sin playera, en medio del fuerte calor que agobia a Madrid, mientras otros, como las estrellas Lamine Yamal y Nico Williams vestían camisetas sin mangas mientras saludaban al público.

El recorrido de los jugadores culminó en la plaza de Cibeles, donde tuvo lugar una ceremonia de homenaje en un ambiente electrizante.

Los buses con los campeones recorrieron avenidas icónicas de Madrid hasta llegar a la Plaza de Cibeles. (Foto: AFP)

El paso del autobús con los jugadores provocó escenas de júbilo y delirio, en medio de un concierto de bocinas, gritos de alegría y miles de banderas amarillas y rojas agitadas con orgullo.

Mientras muchas personas saludaban desde los balcones, mientras que miles de personas en las calles esperaron con paciencia por horas bajo un intenso calor veraniego.

*Con información de AFP