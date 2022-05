Así quedó la Mona Lisa tras el pastelazo que recibió

Luego que un visitante del Louvre le arrojara un pastel a la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, todos los presentes se sorprendieron.

EN CONTEXTO: Esto gritó el hombre tras lanzarle un pastelazo a la Mona Lisa

Luego de que un hombre disfrazado de abuelita y en silla de ruedas se acercara a la obra y le lanzaran el postre, este quedó totalmente embarrado en la obra.

"Piensen en la Tierra. Hay gente que está destrozando el planeta. Es por ello que he hecho esto", dijo el atacante

La obra en sí no sufrió daños, pues se encuentra resguardada con un cristal antibalas, sin embargo, el pastel cayó precisamente en el área donde se contempla La Gioconda, justo en el pecho.

El museo Louvre consiguió que este performance no llegara a mayores y el autor fue detenido.

Así quedó: