¡Así se vive la Fiesta más grande del Fútbol!

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¿Sin tickets para entrar al estadio!? Los fan festival te recibirán con la misma emoción para disfrutar de tus partidos favoritos.

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Los fan festivals son puntos designados dentro de cada ciudad sede de la Copa Mundial FIFA 2026, para los fanáticos del fútbol que deseen ver a su equipo favorito dentro de un ambiente de alegría.

En algunas ciudades, las alcaldías han colocado más de un punto de fan fest, así que si vas cualquiera de los tres países donde hay partidos, investiga el punto más cercano para asistir.

No es necesario la compra de ticket, ya que son eventos con entrada gratuita, tampoco reserva previa. Solo debes llegar temprano para tener lugar, ya que es de aforo limitado.

Ana Lucía Castillo, enviada especial, disfrutando de los spots instagrameables dentro del fan festival en Houston. (Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy502)

¿Qué actividades podrás disfrutar?

Además de poder ver a tu equipo jugar en una pantalla grande, disfrutarás de los eventos previos, como: música en vivo, un partido con tus amigos y familia, tomarte fotografías en espacios instagrameables y disfrutar de las experiencias sensoriales preparadas para vivir al máximo el fútbol.

Un espacio pensado en la comodidad de sus visitantes, para que los aficionados puedan pasar todo el día en el festival.

Adentro hay variedad de sitios para comer o tomar algo para refrescarse.

Diversidad de opciones de comida dentro del fan festival. (Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy502)

¡Hora del partido! Todos los fanáticos se reúnen en el escenario principal para apoyar a su equipo favorito. ¿Te encuentras solo? El fútbol reúne a las personas, seguro encuentras a otras apasionados a los que te les puedes unir para festejar cada gol.

Esto es una fiesta, todos los visitantes del fan festival los convoca un solo objetivos, su pasión por este deporte.

Puedes integrar grupos para bailar, hacer tecniquitas y disfrutar de la experiencia de esta fiesta mundial.

Pantallas donde quiera que vayas, incluso campo de fútbol donde puedes pasar un buen momento con familia y amigos. (Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy502)

¿Dónde encuentras Fan Festivals dentro de la sedes?

Siempre te sugerimos investigar en las plataformas oficiales de la organización de United 2026, encuentras fan festivals en:

México

Ciudad de México: El Zócalo de la ciudad y Campo Marte

El Zócalo de la ciudad y Campo Marte Guadalajara: Plaza de la Liberación

Plaza de la Liberación Monterrey: Parque Fundidora

Estados Unidos

Atlanta: Centennial Olimpic Park

Centennial Olimpic Park Boston: City Hall Plaza

City Hall Plaza Dallas: Fair Park

Fair Park Houston: East Downtown

East Downtown Kansas: South lawn del National WWI Museum and Memorial.

South lawn del National WWI Museum and Memorial. Los Ángeles: La memorial Coliseum

La memorial Coliseum Miami: Bayfront Park

Bayfront Park Nueva York/ Nueva Jersey: Aún falta por confirmar

Aún falta por confirmar Filadelfia: Lemon Hill, Fairmount Park

Lemon Hill, Fairmount Park Seattle: Seattle Center

Canadá

Toronto: Fort York y en The Bentway

Fort York y en The Bentway Vancouver: Hastings Park at PNE

¿Asistirás? Toma en cuenta lo siguiente

Previo a tu ingreso al fan festival, deberás cruzar un chequeo de seguridad, no se permite el ingreso de:

Sombrillas

Bolsos grandes, lo mejor es ir con lo necesario. Pero si requieres debes de usar bolsos pequeños transparentes.

Cámaras profesionales

Selfiesticks

Además, antes de salir revisa las condiciones climáticas, por temas de , si hay amenaza de tormenta o lluvia, es probable que el fan festival quede cancelado.