Balogun: "Estoy en la luna, qué momento tan bonito"

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Tras 16 años de espera para volver a un Mundial, Paraguay se dio con la cruda realidad al perder claramente por 4-1 contra Estados Unidos, uno de los anfitriones, en el debut de ambos este viernes en el impresionante Estadio de Los Ángeles.

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La estrella de la noche fue el delantero del Mónaco Folarin Balogun, quien anotó un doblete para liderar la victoria del país local.

Balogun se robó el show en el Estadio de Los Ángeles. (Foto: Sofascore)

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"Estoy en la luna, ya sabes. Tres goles en la primera parte del primer partido del Mundial en casa es fantástico. Así que estoy encantado con todo. Qué momento tan bonito (...) Estoy deseando que llegue el siguiente", dijo el autor del doblete.

Sobre el cambio de Pulisic, el entrenador pochettino dijo: "no quisimos correr ningún riesgo. Le costaba caminar, pero esperamos que no sea nada grave y que pueda estar listo para el próximo partido".

Con esta victoria, Estados Unidos lidera un Grupo D cuya primera jornada se completará el sábado con el partido Australia-Turquía.