Barcelona, forzado a usar logo de Drake en uniforme del Clásico

El anuncio ha generado diversa reacciones de los seguidores del equipo catalán.

El logo de Spotify es la marca que durante esta temporada se ubica la parte frontal de la camiseta del Barcelona.

Sin embargo, para el Clásico contra el Real Madrid el patrocinio presentará una novedad. Por primera vez, el Barça lucirá el logo de un artista en lugar del de su patrocinador. El elegido es el cantante canadiense Drake y su búho.

A través de un comunicado, el club informó que se trata de una celebración por el "hito logrado por el cantante, al ser el primer artista en conseguir 50,000 millones de reproducciones de sus canciones a la plataforma".

Como parte de este acto especial, los jugadores vestirán en el calentamiento previo al partido del domingo una versión especial de la camiseta.

Not only is @Drake the first artist to hit 50 billion @Spotify streams, but now he’ll also be the first artist to appear on the @FCBarcelona jersey during this weekend’s El Clásico match ❤️ pic.twitter.com/WLqMLsCSxr — Spotify News (@SpotifyNews) October 14, 2022

En ella se mostrará el nombre del cantante a la espalda acompañado del número 50, pero con el logo de Spotify en la parte delantera.