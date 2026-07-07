Bélgica responde al caso Balogun goleando a Estados Unidos y está en cuartos

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En un duelo envuelto en polémica por la participación del delantero Folarin Balogun, Bélgica arrolló este lunes 4-1 a Estados Unidos en Seattle y avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026, donde se medirá a España.

El Team USA alineó de inicio a su goleador Balogun, a quien la FIFA permitió jugar pese a haber sido expulsado en la ronda anterior, pero fue superado desde el inicio por una Bélgica extramotivada que le propinó una dolorosa goleada.

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La eliminación de Estados Unidos, que sigue a las de México y Canadá también en octavos de final, deja al Mundial sin ninguna de las tres selecciones anfitrionas.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, asistió a un juego marcado por una insólita decisión de su organismo, que dejó en suspenso la sanción de un partido a Balogun por la tarjeta roja que vio en los dieciseisavos de final.

Tras 24 horas de una controversia que traspasó las fronteras del futbol, la presencia sobre el césped de Balogun tuvo el efecto contrario al esperado por Estados Unidos.

Charles De Ketelaere tuvo un partido magistral, anotó dos veces y encaminó la goleada sobre el último anfitrión que quedaba. (Foto: Sofascore)

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Bélgica, que pugnó en los despachos para que se mantuviera la sanción a Balogun, se cobró una dulce revancha sobre el césped con un triunfo impulsado por un doblete de Charles De Ketelaere, primero cerrando la pinza a pase de Nicolas Raskin (9) y luego con un cabezazo tras un centro de Leandro Trossard, al 33.

Los locales se habían acercado con una diana de Malik Tillman en el 31, quien cobró un tiro libre provocado por Balogun en la frontal del área. La Trionda se desvió en Hans Vanaken y dejó sin reacción a Thibaut Courtois.

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Parecía que el anfitrión podía llegar a empatarlo, pero se disparó en el pie con un error en la salida del arquero Matt Freese, que se dejó arrebatar la pelota fuera del área y permitió a Bélgica afirmarse con el 3-1 tras el disparo Vanaken.

Sebastian Berhalter y el propio Balogun estuvieron cerca de volver a meter a Estados Unidos en el partido, pero fue Romelu Lukaku el que certificó la dura goleada en el 90+3'.