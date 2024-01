¿Bernardo Arévalo pedirá la renuncia a la Fiscal General Consuelo Porras?

-

e manera tajante, el presidente Bernardo Arévalo insistió en que solicitaría la renuncia a Consuelo Porras cuando asumiera la presidencia, ahora esto es lo que dice.

"La renuncia ya fue pedida", dijo Bernardo Arévalo al cuestionarle si ahora como Presidente de la República de Guatemala solicitará la dimisión de la Fiscal General, Consuelo Porras.

"La renuncia está pedida. Públicamente, abiertamente. En esta ocasión fue citada para tener una discusión sobre la coordinación de las políticas de Gobierno. La renuncia fue pedida", manifestó Arévalo.

Además indicó que la solicitud de renuncia se ha hecho de "dominio público".

"Ella la conoce, está colocada sobre la mesa y es ella (Porras) con sus actos la que define si lo está aceptando o no", subrayó.

Reunión frustrada

Consuelo Porras, jefa del Ministerio Público, acudió a la Junta de Ministros del Gobierno de Bernardo Arévalo y, cuando ya habían transcurrido 15 minutos, Porras tomó la decisión de señalar que no podía participar en la reunión y esgrimió sus argumentos.

Según Arévalo, se le hizo saber que su postura era incorrecta y ella insistió. Luego de ello, cuando comenzaba un debate, Arévalo dijo que se le pidió retirarse.

Para el mandatario esto no fue más que una "visita frustrada de la señora Fiscal" y aseguró que la invitación fue para establecer una coordinación interinstitucional, de conformidad con los intereses del Gobierno de la República y reiteramos que no era para exigir información" y no para solicitarle la renuncia, pese a las expectativas que el encuentro había generado.

Acciones legales

Ahora, el Presidente indicó que analizarán las acciones legales que podrían tomar en contra de la Fiscal General tomando en cuenta que el artículo 4 de la Ley Orgánica del Ministerio Público la "obliga" a participar, con voz pero sin voto, en las reuniones de Gabinete de Gobierno.

"La ley obliga a asistir y participar en estas reuniones con voz, pero sin voto. La señora fiscal general, utilizando argumentos que no aplican, y estamos utilizando con mucho cuidado la palabra no aplican, comunicó su decisión de retirarse de la junta de ministros, rehusándose a cumplir con su resolución legal", comentó el mandatario.

Para Arévalo, la actitud de Porras sólo "evidencian la falta de voluntad para cumplir con lo establecido en la Ley y muy implícitamente en el artículo 4 de la Ley Orgánica del MP".

"No renunciaré"

Tras dejar plantado por primera vez al presidente Arévalo, la Fiscal General publicó un video en el que insistió en que no dejará el cargo.

"Para hacerles saber de forma categórica que soy respetuosa de las leyes del país y que cumplirá con el mandato constitucional por el que fue electa por cuatro años, por lo tanto no voy a renunciar", agregó Porras, dijo en ese momento.

No es la primera vez que Porras se pronuncia al respecto. En octubre del año pasado, luego que Arévalo le solicitara la renuncia aún como Presidente Electo, la Fiscal General respondió a través de su departamento de Comunicación que no cumpliría con esa petición.

"La fiscal general (Consuelo Porras) no renunciará a su cargo" y argumentaron que el "actuar" de la funcionaria "siempre se ha desarrollado en estricto cumplimiento a la ley, contribuyendo al fortalecimiento del Estado de Derecho en el país".

Además indicaron que "existe un procedimiento legalmente establecido para el efecto, por lo que se debe respetar lo que establece la Constitución Política de la República y las leyes del país".

Plantado por segunda vez

Esta es la segunda ocasión en que la Fiscal General deja plantado al presidente Bernardo Arévalo. La primera cita fue programada el pasado lunes 24 de enero, pero minutos antes, Porras informó que se ausentaría y que en su lugar enviaría un informe al mandatario sobre las preguntas realizadas.

En el documento, Porras prácticamente le sugirió a Arévalo a revisar el sitio web del Ministerio Público y la memoria de labores. También le recordó que el MP tiene autonomía y que no puede informar sobre casos concretos, más que a los ciudadanos involucrados en los procesos.

Ante esta situación, el presidente Arévalo tomó la decisión de citarla a Gabinete de Gobierno y, aunque la Fiscal acudió al encuentro, se excusó y tomó la decisión de retirarse argumentando que no estaba obligada a estar en una reunión de tal magnitud.