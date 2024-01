Esto dice el Ejecutivo sobre la invitación de Consuelo Porras a Bernardo Arévalo

-

La fiscal general, Consuelo Porras, ahora invitó a Bernardo Arévalo a una reunión.

Tras dejar con los colochos hechos al Gabinete de Gobierno, la Fiscal General ahora invitó al presidente Bernardo Arévalo a una reunión, eso sí, en el Ministerio Público (MP).

Al respecto, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia confirmó la recepción de la invitación, sin embargo no detallaron si el Presidente acudirá o no al encuentro.

"La carta ya fue recibida, pero se analizará la respuesta", señaló el Ejecutivo.

La nueva cita está programada para el próximo miércoles 7 de febrero a las 9 horas en el Salón Mayor del edificio central del MP y le sugirió a Arévalo acompañarse de los funcionarios que considere pertinente.

La Fiscal General envió un oficio a la Presidencia de la República, a efecto de invitar al señor Presidente, en su calidad de representante de la unidad nacional, a sostener una reunión de trabajo para coordinar esfuerzos interinstitucionales en favor de las víctimas del delito. pic.twitter.com/c1pt9bjnxa — MP de Guatemala (@MPguatemala) January 29, 2024

Del tingo al tango

La Fiscal General fue citada este lunes 29 de enero a una reunión de Gabinete de Gobierno, pero tras 15 minutos de estar en el lugar decidió marcharse.

"Me permití aclarar lo que establece la ley. Fui invitada a una junta de gabinete, atendí a la invitación, pero me vi en la necesidad de retirarme en el Concejo de ministros, porque la ley no lo permite", justificó Porras.

Ahora es ella la que invitó al mandatario, quien anunció acciones legales en contra de la Fiscal General por incumplir el artículo 4 de la Ley Orgánica del MP.

Además, aclaró que la reunión no era para solicitar la renuncia de Porras, sino para coordinación institucional.