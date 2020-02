El berrinche de Mbappé tras ser sustituido en el juego del PSG

El Paris Saint-Germain ofreció un recital de goles durante su encuentro contra el Montpellier que terminó con goleada de 5-0.

Al tener todo bajo control, el entrenador de los parisinos, Thomas Tuchel decidió que era buen momento, al minuto 69, darles descanso a algunos de los jugadores clave como Kylian Mbappé, pero el jugador no tenía intenciones de dejar el campo.

Al anunciarse el cambio, se ve cómo el delantero sale molesto del campo, pero su entrenador lo espera en el área técnica, y le da un regaño por su comportamiento que es observado por miles de personas en las gradas.

Mira aquí el momento:

Si esto lo hace Neymar, es un payaso, lo hace Mbappé y se critica menos.



Estas actitudes pueden ser lo que hace falta para un fichaje a otro equipo, ponerse a la altura en todo va con la grandeza



No hay mejor momento para aprender esto que en su juventudpic.twitter.com/d9Vj8lI1By — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) February 1, 2020

"Estas no son buenas imágenes, pero no somos el único club en el que suceden este tipo de reacciones. No es bueno porque genera polémicas y es una distracción. No estoy enfadado, pero estoy triste porque no es necesario. Soy el entrenador, no Mbappé. Y siempre decidiré deportivamente. No jugamos al tenis, jugamos al fútbol, debemos respetar a todos", dijo Tuchel en conferencia de prensa, tras el final del encuentro.