Bohemia Suburbana lanza su nuevo disco "Santiago 14º 91º"

La banda guatemalteca, Bohemia Suburbana, estrena su nuevo disco llamado "Santiago 14º 91º", en medio de la pandemia que afecta al mundo.

El disco nació en una casa en Santiago Atitlán, donde la banda creó 11 canciones en 15 frenéticos días.

La agrupación hizo un "en vivo" con sus fanáticos para celebrar el lanzamiento de este nuevo material.

"Es un viaje mágico que tuvimos en un mes con mis compañeros, nos vamos a llevar muchos recuerdos a la tumba", dijo Josué, integrante de la banda.

"14 oeste y 91 norte es la posición y la hora donde hicimos todo, un tributo al lago, en general, uno de los primeros espacios donde pudimos tocar en vivo, cada quien tiene sus experiencias aquí", dijo Giovanni Pinzón, vocalista, al referirse a la ubicación geográfica de la casa en Santiago Atitlán, donde ocurrió todo.

La portada del disco fue hecha por el pintor catalán Xevi Vilaró, quien vivió una temporada en Guatemala, según contó Giovanni a través del "en vivo".

"Nunca había estado en Guatemala, fui a Antigua, y luego fui a volar parapente a Atitlán, así conocí a Bohemia Suburbana", dijo Xevi.

El ganador de un Grammy, Phil Vinall, los volvió a acompañar en la producción de este material, así como en la anterior, "Imaginaria sonora" de 2015.

En Santiago 14º 91º, Bohemia presenta un rock versátil, atento a los detalles, con arreglos elegantes y una búsqueda minuciosa de elementos sonoros que, como piezas de un rompecabezas, se unen para crear canciones en las que se evidencia que después de una carrera de casi tres décadas, su fuego creativo sigue vivo.

“Las canciones nacieron orgánicamente, en sesiones que se fueron transformando en algo completamente diferente”, dijo Juancarlos Barrios, guitarrista de la banda. Aunque los temas tienen el inimitable estilo de Bohemia, hay nuevos elementos y la experimentación con ritmos propios de Mesoamérica, resignificados en la exploración creativa del rock.

Los temas hablan de realidades comunes que van desde el tráfico pesado y los fenómenos migratorios, hasta la misma esencia del existir.

“Siempre he sido muy universal para escribir, aunque en este disco fui más localista y me inspiré mucho en la vida y acciones que me rodean”, comenta Giovanni.

Esta gama de ideas musicales es el resultado del retiro a Santiago Atitlán del grupo, donde la banda montó un estudio de grabación e inició un intenso proceso de creación, bajo la dirección de Phil Vinall.

Algunas grabaciones se hicieron en el estudio El Tun, en zona 4 de la ciudad de Guatemala. La grabación y mezcla final se realizó en Panoram Studios y Toy Factory, en ciudad de México, por Phil Vinall, Juan Sebastián Rodriguez y Dave Francis O’Gorman.

La portada del disco se eligió en 2019, a partir de una serie lanzada en 2019, donde Vilaró crea personajes distópicos con mascarillas de gas, sin imaginar que el lanzamiento se daría en medio del coronavirus.

La agrupación dijo que este es un momento maduro de la banda, “las ideas fluyeron mejor, se retomaron antojos que quedaron reprimidos en el disco anterior, se afrontaron conflictos, se resolvieron nudos”, concluyó Giovanni.

Santiago 14º 91º está disponible en todas las plataformas digitales. El disco físico se estrenará el 1 de julio.

Los músicos enviaron todas sus mejores vibras a los médicos, policías y personas que se encuentran en primera línea combatiendo el Covid-19. Además de desear lo mejor a los fanáticos, incluso a conocidos que en este momento guardan cuarentena por haber sido afectados por el virus.

