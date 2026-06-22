Brasil entrena sin Alisson antes de enfrentar a Escocia en el Mundial

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Brasil realizó este lunes su penúltimo entrenamiento antes de enfrentar a Escocia en la Copa Mundial FIFA 2026, sin la presencia de su portero titular, Alisson, quien hizo labores de manejo de carga física en el gimnasio.

El arquero del Liverpool atajó en los dos encuentros de la Canarinha en Norteamérica, ante Marruecos (1-1) y Haití (victoria 3-0), por lo que la comisión técnica que preside Carlo Ancelotti optó por marginarlo de la práctica en el complejo de Columbia Park en Morristown, Nueva Jersey.

El número 1 de los pentacampeones mundiales no está lesionado. Su presencia en el gimnasio se considera "normal" y busca mantener bien su estado físico durante el torneo, según dijo a periodistas una fuente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

Manhã de trabalho em Nova Jersey!



Seguimos na preparação para os próximos desafios na Copa do Mundo de 2026. #BateNoPeito



Rafael Ribeiro/CBF pic.twitter.com/dU2CFQsSUm — brasil (@CBF_Futebol) June 21, 2026

Ancelotti presidió los trabajos previos al cotejo contra los escoceses el miércoles en Miami, donde los brasileños esperan hacer oficial su casi segura clasificación a los dieciseisavos de final. Incluso perdiendo podrían garantizar su presencia en la siguiente fase.

El italiano estuvo frente a un grupo de 22 futbolistas de campo, entre ellos Vinicius Jr y Neymar. Se espera que el 10 debute contra Escocia tras más de un mes fuera de los campos por una lesión muscular en la pantorrilla derecha.

Sin Alisson, el preparador de arqueros Taffarel trabajó con los otros dos guardametas, Ederson y Weverton. También con Léo Nannetti, un portero juvenil del Flamengo que no está inscrito en el Mundial pero que participa de los entrenamientos como sparring.

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Este lunes tampoco estuvo presente el extremo Raphinha, quien se lesionó del muslo derecho en el triunfo contra los haitianos el viernes en Filadelfia.

La otra gran novedad de la práctica de la Selecao fue la ausencia de calor y sol en pleno verano estadounidense. Este lunes, la temperatura cayó y obligó a algunos asistentes a utilizar sacos por primera vez desde que Brasil llegó a Morristown a comienzo de junio.