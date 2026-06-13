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Brasil y Marruecos empatan 1-1 al medio tiempo en su debut en la Copa del Mundo

  • Por Pablo Arrivillaga
13 de junio de 2026, 16:57
Sudamericanos y africanos igualan al final del primer tiempo. (Foto: AFP)&nbsp;

Sudamericanos y africanos igualan al final del primer tiempo. (Foto: AFP) 

Brasil y Marruecos empatan 1-1 al descanso en el primer partido del grupo C de la Copa del Mundo, disputado en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey.

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Los Leones del Atlas fueron superiores durante gran parte de la primera mitad y lograron reflejar su dominio en el marcador al minuto 21.

Ismael Saibari aprovechó un preciso pase filtrado de Brahim Díaz, ganó la espalda de la defensa brasileña y definió con un sutil globito sobre Alisson para adelantar a los africanos.

Así fue el gol de Saibiri para abrir el marcador a los 21 minutos de juego: 

  

El conjunto marroquí mantuvo la iniciativa y buscó ampliar la ventaja, pero la reacción de la Canarinha llegó diez minutos después. 

Vinicius Jr. apareció por la banda izquierda, encaró a El Aynaoui y sacó un remate preciso para vencer a Bono e igualar las acciones al minuto 31.

Mira el gol de Vini Jr para empatar el partido contra Marruecos a los 32 minutos: 

 

Tras el intercambio de golpes, el ritmo del encuentro disminuyó y ambos equipos optaron por un planteamiento más cauteloso en los minutos finales de la primera mitad.

Con el empate en el marcador, Brasil y Marruecos se marcharon al descanso dejando abiertas todas las posibilidades para el complemento en el arranque de la actividad del grupo C. 

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