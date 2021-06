Canciller Pedro Brolo: "La visita a Rusia no fue un fracaso"

El canciller guatemalteco, Pedro Brolo, aseguró que su viaje a Rusia para presionar por el tema de las vacunas Sputnik-V no fue un fracaso.

Durante una citación en la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), se cuestionó al funcionario que viajó a Rusia sin conocer el contrato y solamente traer la promesa de un cargamento de 400 mil vacunas sin un cronograma específico.

La diputada Karina Paz recriminó los recursos empleados para funcionarios de Cancillería quienes viajaron a Rusia sin traer nada en concreto, a lo que Brolo respondió que su viaje no fue un fracaso.

“Yo no estoy de acuerdo en que haya sido un fracaso el viaje a Rusia. No se puede esperar que llegue al aeropuerto y que me reciban con vacunas”, aseguró Brolo.

Viaje sin la ministra de Salud

Además, el Canciller explicó que viajó solo pese a la invitación que se le realizó a la ministra de Salud, Amelia Flores.

Flores explicó que no viajó porque tenía una agenda llena y prefirió que fuera el Canciller quien conocía algunos aspectos del contrato.

“Quiero repetir sus ultimas palabras, no se vale tantas acusaciones sin saber qué esta pasando. Él fue a verificar ese tema a Rusia y yo no hubiese podido hacer algo diferente a lo que el Canciller hizo”, agregó Flores en un tono molesto.

Vacunas rusas sin fecha

Brolo aseguró que luego de su viaje a Rusia se le prometió que vendrían al país 400 mil vacunas, sin embargo sin un cronograma de fechas establecido.

El canciller aseguró que viajó con la instrucción de dar a conocer las intenciones de Guatemala de renegociar el contrato.

El Gobierno realizó el 5 de abril el desembolso de Q614.5 millones (Q614.504,040), correspondiente al 50% establecido para la compra de 16 millones de vacunas rusas, Sputnik V.

El pago fue realizado por el Ministerio de Finanzas a la entidad designada por autoridades de Rusia, conocida como Limited Liability Company Human Vaccine. Dicha compañía trabaja directamente con el Fondo de Inversión Directa de Rusia (RDIF, por sus siglas en inglés).

Guatemala ha recibido desde el 5 de mayo pasado tres cargamentos de 50 mil dosis cada uno de la vacuna Sputnik-V de la primera dosis.