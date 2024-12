La broma de "La Vale" que hizo llorar a sus compañeros en la televisión (video)

-

"La Valeria" una vez más causa revuelo entre espectadores tras una broma entre sus compañeros del programa.

El 28 de diciembre fue aprovechado por los guatemaltecos para realizar bromas por el Día de los Santos Inocentes. Esta situación no fue desaprovechada por la presentadora de Tv Azteca en "Café AM", "La Vale".

En plena transmisión en vivo del programa, la actriz Brenda González mejor conocida con su personaje de "La Vale", agradeció la fidelidad de su audiencia y de los responsables del programa por darle la oportunidad.

En las imágenes se observa el rostro desencajado de otras conductoras como María Sazo, Sandy Méndez e incluso Sara Mishel, mientras la conductora se despedía.

La dolorosa broma

La Valeria reunió al equipo en general para señalar que su último día en el programa Café AM sería este próximo lunes 30 de diciembre.

El mensaje fue convincente debido a que se mostró sin su icónica peluca y lentes, por lo que algunos comenzaron a llorar.

Finalmente aclara que fue parte de una broma por el Día de los Santos Inocentes, con lo cual sorprendió a todos.

“La Vale se despide de Café AM” pic.twitter.com/1w76WyWTsl — Ilsie Rebolorio (@ilsie502) December 29, 2024

El origen del personaje de Brenda fue concebido para el famoso programa "Campiña", y su éxito le abrió paso a importantes programas de televisión y radio, además de dar presentaciones y charlas de motivación para jóvenes y mujeres.

Foto: Instagram

"La Vale me ha dado la oportunidad de ser mi otro yo. Ella es una niña juguetona, una patoja lanzada, una patoja chispuda, una mujer que no le teme a chivear a un hombre. Brenda no, es lo contrario. La Vale me daba la oportunidad de liberarme, de sacarlo todo", expresó Brenda en medio de una entrevista en Soy502.