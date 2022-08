Terror en la disco: incendio deja 13 fallecidos y más de 40 heridos en Tailandia

¡De terror! Brutal incendio en una discoteca deja 13 muertos y más de 40 heridos en Tailandia

Un brutal incendio se registró la madrugada de este viernes en una discoteca de Tailandia, dejando 13 personas fallecidas y más de 40 heridas.

Aunque las causas del siniestro son desconocidas, autoridades trasladaron al dueño del lugar a la comisaría para declarar sobre los hechos y de la condición de licencia del lugar.

De las 13 víctimas mortales, cuatro son mujeres y nueve hombres. Tres de ellos tenían menos de 20 años.

Foto: Canal 44

Testigos narran el horror

Individuos que se encontraban en el club nocturno "Mountain B" narraron que el fuego inició en el techo del lugar, y rápidamente se propagaron por todo el edificio por una "espuma acústica" común en discotecas.

Por otra parte, bomberos dijeron en un comunicado que fueron necesarias más de dos horas para apagar el siniestro debido a la fuerte cantidad de material inflamable que había.

Los video del momento se han viralizado en redes sociales debido a la impresionante magnitud del incendio, y en algunas tomas se observa a varios jóvenes con llamas en sus cuerpos.

Mira las impactantes imágenes