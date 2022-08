Impresionante video: rayo impacta cerca de la Casa Blanca y deja dos muertos

Un potente rayo impactó en la plaza de Lafayette, frente a la Casa Blanca dejando a dos turistas fallecidos y otros dos heridos de gravedad.

El hecho se suscitó el pasado jueves 4 de agosto, luego de una fuerte tormenta que azotó Washington, terminando en tragedia.

WATCH: Fox weather camera captured this incredible lightning strike around the time the 4 people were struck near White House. https://t.co/9liRqW7tqx @fox5dc pic.twitter.com/fsXTKCpYQq — Lindsay Watts (@LindsayAWatts) August 5, 2022

James Mueller de 76 años, y su esposa Donna Mueller de 75, se encontraban en Lafayette Square, una plaza pública rodeada de árboles cercana a la Casa Blanca, cuando el potente rayo cayó.

La pareja resultó gravemente herida, tras ser golpeada por el rayo.

Por desgracia, este viernes ambos fallecieron, según dijeron autoridades locales.

Los servicios de protección civil lanzaron avisos durante la tarde por el riesgo de tormenta eléctrica, inundaciones y vientos luego de ser un día acalorado en la capital federal.

La lluvia descargaba rayos con notoria frecuencia y fuerza, y aunque las cuatro víctimas se intentaron refugiar bajo un árbol del parque, no lograron salvarse.

Casa Blanca se pronuncia

La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre emitió un comunicado tras conocerse lo ocurrido.

"Nos entristece la trágica pérdida de vidas tras la caída de un rayo en Lafayette Park. Nuestros corazones están con las familias que perdieron a sus seres queridos y rezamos por quienes aún luchan por sus vidas", escribieron.