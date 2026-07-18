Buena relación con EE. UU. lleva a Sheinbaum al Mundial

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este sábado que asistirá a la final del Mundial de futbol en Nueva Jersey, como muestra de una "buena coordinación" con el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Sheinbaum dijo que estará en el partido entre Argentina, defensora del título, y España, tras una invitación de Trump. La mandataria evitó asistir a los juegos que se realizaron en México, incluyendo el de la inauguración.

Los estadios que fueron dispuestos en México para el Mundial de FIFA 2026 fueron el Estadio Azteca (Ciudad de México), Estadio de Guadalajara y el Estadio de Monterrey. (Foto: AFP)

"Es una muestra de que hay buena coordinación, buena colaboración con el gobierno de los Estados Unidos", dijo la mandataria en un video subido a sus redes sociales.

Sheinbaum dijo que también asistirá el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

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Añadió que es importante mostrar que, en términos diplomáticos, estén los mandatarios de los países sede del Mundial.

La invitación de Trump ocurre en medio de la revisión del tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, además de las tensiones relacionadas con la lucha contra el crimen organizado.

Sheinbaum no asistió al partido de inauguración argumentando que no necesitaba "codearse arriba". En lugar de usar su boleto de cortesía, decidió regalarlo. (Foto: AFP)

Aunque Sheinbaum y Trump han dialogado en varias ocasiones por teléfono, será la segunda ocasión en la que estén cara a cara. Ambos coincidieron en diciembre de 2025 en el sorteo para el Mundial, que se realizó en Washington.

*Con información de AFP.