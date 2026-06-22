Se busca socio para Luis Díaz previo al duelo entre Colombia y RD Congo

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El brillante debut de Colombia en la Copa Mundial FIFA 2026 confirmó a Luis Díaz como su gran figura ofensiva, pero también dejó al descubierto la necesidad de encontrarle un socio en la delantera. El partido del martes ante R. D. del Congo, por el Grupo K, servirá para probar candidatos al puesto.

Con un gol y una asistencia, Lucho fue el artífice de la victoria que la Tricolor logró 3-1 sobre Uzbekistán en una mágica noche en el Estadio Ciudad de México, por la primera jornada.

La selección dirigida por Néstor Lorenzo contabilizó 469 pases completados en su debut mundialista. (Foto: AFP)

Al final del partido, Díaz obtuvo notas sobresalientes en el power ranking de la FIFA: 9.49 en ataque y 8.8 en creatividad. Fue el mejor jugador en ambos rubros.

En contraste, el eje de ataque Luis Suárez pasó desapercibido ante los uzbekos y recibió calificaciones reprobatorias: 4.41 en ataque y 4.87 en creatividad.

Congo recibió 10 faltas durante el primer partido de United 2026. (Foto: AFP)

Ahora, ante R. D. del Congo, puede abrirse la oportunidad de ver a otro delantero en el once inicial colombiano: las principales alternativas para el ataque están entre la movilidad y la versatilidad de Juan Camilo Hernández o la potencia física y potente remate de Jhon Córdoba.

El juego ante los Leopardos se disputará en el estadio de Guadalajara mañana, a las 8:00 p. m. Los africanos llegan además motivados con un punto tras arrancarle el empate 1-1 nada más y nada menos que a Portugal.

James Rodríguez fue el mejor en rupturas de línea registrando en el primer partido del Mundial 2026, con 12 completadas. (Foto: AFP)

Previo al debut ante Uzbekistán, Néstor Lorenzo, seleccionador de Colombia, pronosticó que Díaz puede ser "uno de los mejores jugadores de este Mundial".

Con James Rodríguez en la recta final de su carrera, Díaz ya tomó la manija ofensiva de la Tricolor. Lucho comenzó a cobrar notoriedad en el representativo cafetalero en 2021. Durante la Copa América de ese año compartió el título de goleo con Lionel Messi.

Chancel Mbemba fue el jugador con más pases en el debut de Congo ante Portugal, con 31. (Foto: AFP)

Al año siguiente fue uno de los futbolistas más perjudicados por la eliminación de Colombia rumbo al Mundial de Catar. Después de ese trago amargo, Díaz ha ganado jerarquía con el cuadro cafetero. En 2024 fue parte de la selección que llegó a la final de la Copa América.

Néstor Lorenzo ha potenciado la figura de Lucho, pero desde 2023 le preocupa que se genere una dependencia excesiva hacia él.

Samuel Moutoussamy fue el jugador que más distancia recorrió para Congo en el debut, con 12.14 kilómetros en total. (Foto: AFP)

Si el martes Colombia vence a R. D. del Congo llegaría a seis puntos y aseguraría su boleto para los dieciseisavos de final. Pero de cara a fases posteriores, Néstor Lorenzo requiere consolidar su ofensiva.

Así jugarían:

Colombia: 12 Vargas, 2 Muñoz, 23 Sánchez, 3 Lucumí, 17 Mojica, 16 Lerma, 6 Ríos, 4 Arias, 10 Rodríguez, 7 Díaz y 25 Suárez. DT: Néstor Lorenzo.

RD del Congo: 1 Mpasi, 2 Wan-Bissaka, 4 Tuanzebe, 22 Mbemba, 3 Kapuadi, 26 Masuaku, 12 Kayembe, 8 Moutoussamy, 6 Mukau, 20 Wissa y 17 Bakambu. DT: Sebastien Desabre

El juego por el grupo K entre Colombia y RD del Congo, en el Estadio de Guadalajara, podrá disfrutarse a través de Tigo Sports.