La Oficinas de Registros del Departamento de Salud Pública de Los Ángeles, California, habría dicho "no" a la intención de Elon Musk de nombrar a su hijo X Æ A-12, ya que va contra lo establecido en la ley.

Según reveló el portal TMZ, en dicha oficina de registros se informó que esto contraviene la ley en ese estado derivado que se permite nombrar a las personas con las 26 letras del alfabeto inglés y no con números o símbolos.

Elon Musk Can't Name Newborn Son X Æ A-12, Says California Official https://t.co/HwGmjJy0pu — TMZ (@TMZ) May 6, 2020

Musk, el jefe de la empresa que desarrolla los automóviles Tesla, anunció el nacimiento de su primer hijo con su pareja Grimes, a principios de esta semana.

"X, la variable desconocida, AE, mi ortografía élfica de Ai (amor y/o inteligencia artificial) y A-12, precursor del SR-17 (nuestro avión favorito)", escribió en Twitter, Grimes.

"A también significa "Arcángel, mi canción favorita", agregó Grimes.

•X, the unknown variable ⚔️

•Æ, my elven spelling of Ai (love &/or Artificial intelligence)

•A-12 = precursor to SR-17 (our favorite aircraft). No weapons, no defenses, just speed. Great in battle, but non-violent

+

(A=Archangel, my favorite song)

(⚔️ metal rat) — ꧁ ༒ Gℜiꪔ⃕es ༒꧂ 小仙女 (@Grimezsz) May 6, 2020

Musk, el también director ejecutivo de la compañía aeroespacial SpaceX, corrigió gentilmente a su pareja en Twitter para aclarar que el avión era un SR-71, un avión espía de la Guerra Fría.

"Me estoy recuperando de la cirugía y apenas vivo, así que mis errores tipográficos pueden ser perdonados", bromeó Grimes en su respuesta.

Registrar el nombre de su hijo en su estado natal California puede transformarse en un desafío legal, ya que las normas no permiten caracteres no alfabéticos.

Musk (que tiene una relación con Grimes desde 2018) ya tenía cinco hijos y suma tres divorcios, dos veces de la misma mujer.

