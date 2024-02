¡Calles desoladas! La escena en Antigua Guatemala que causó polémica (video)

-

Un video expone las calles de Antigua Guatemala con baja afluencia de personas, lo que ha detonado un debate entre usuarios en redes sociales.

Por segundo fin de semana consecutivo, se llevó a cabo el plan peatonal en las calles de Antigua Guatemala, una medida que restringe el acceso de vehículos a la ciudad colonial, para que las personas transiten tranquilamente en época de Cuaresma y Semana Santa.

Sin embargo, esta medida ha dado de qué hablar entre guatemaltecos. Muchos están de acuerdo, pero otros se han expresado en contra recalcando que los comercios dentro de la ciudad colonial se están viendo afectados.

En ese contexto, recientemente se hizo viral en X un video que muestra las calles de Antigua con poca presencia de visitantes en un domingo de Cuaresma. Las imágenes fueron tomadas a eso de las 16:00 horas, según detalló el usuario que compartió el clip.

Las calles de la Antigua Guatemala en el segundo domingo de cuaresma. Habráse visto!!! pic.twitter.com/QgtPzPUY4P — Salvador Dominguez (@salvadt) February 25, 2024

Cabe destacar que este domingo salió a las calles la procesión de Jesús Nazareno de Santa Inés del Monte Pulciano, razón por la que también se realizaron cierres y desvíos en el área.

Esto dijo el alcalde

Durante una reciente transmisión en vivo, usuarios cuestionaron al jefe edil sobre las consecuencias de que no ingresen vehículos a Antigua, asegurando que varios comercios salieron afectados por dicha medida.

"Me juntaré con el sector hotelero, restaurantero, que tuvimos un chat, hubo mucha retroalimentación. Tengo comentarios que les fue muy bien, que aumentaron ventas, otros que no, otros que bajaron ventas, queremos ver el área, queremos estudiar y ver de qué forma se mejora para que no salgan afectados", explicó.

Agregó que también recibió mensajes de negocios a los que les fue muy bien, y que incluso dijeron que fue su mejor día en ventas.

¿Medida permanente?

A la pregunta sobre si se implementaría el plan peatonal para todo el año, Asturias explicó que no.

"Se va a tomar de domingo en domingo cada una de las disposiciones dependiendo el recorrido. Está dentro de nuestros planes estratégicos, pero tenemos que prepararnos con buses, con más cosas para que sea algo permanente. Por el momento está solo de domingo en domingo porque entra el cortejo procesional", puntualizó.

Cabe destacar que cada semana, en las redes del Ayuntamiento de Antigua Guatemala se compartirán las recomendaciones para que los visitantes y residentes del sector practiquen durante esta época.