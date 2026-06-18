Canadá enfrenta a Catar con la mira puesta en su primer triunfo mundialista

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El anfitrión Canadá afrontará este jueves un partido clave en sus aspiraciones mundialistas cuando reciba a Catar en el BC Place de Vancouver (4:00 p. m.)

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El conjunto norteamericano parte con la oportunidad de conseguir la primera victoria de su historia en una Copa del Mundo y dar un paso importante hacia la clasificación en el grupo B.

La selección dirigida por Jesse Marsch llega tras empatar 1-1 ante Bosnia y Herzegovina en Toronto, resultado que le permitió sumar su primer punto mundialista tras seis derrotas consecutivas entre México 1986 y Catar 2022. Con los cuatro equipos del grupo igualados con una unidad, el margen de error es mínimo.

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La principal duda de la Hoja de Maple sigue siendo Alphonso Davies. El capitán se perdió el debut por una lesión muscular y, aunque ha trabajado parcialmente con el grupo durante la semana, su presencia ante los cataríes continúa siendo incierta.

Si Davies no está disponible, gran parte de la responsabilidad ofensiva recaerá en Jonathan David. El máximo goleador histórico de Canadá atraviesa una inusual sequía, pero sigue siendo la principal referencia de ataque del equipo.

Catar afinando detalles para el enfrentamiento de la segunda fecha. (Foto: AFP)

Catar, por su parte, llega fortalecido tras sorprender a Suiza con un empate 1-1 en Santa Clara.

El conjunto dirigido por Julen Lopetegui resistió la presión europea durante gran parte del encuentro y encontró la igualdad en los minutos finales, mejorando ya su actuación del Mundial anterior, cuando perdió sus tres partidos como anfitrión.