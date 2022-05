Casi Q18 millones en dietas pagan 10 instituciones del Estado

El diputado Carlos Barreda denunció un pago millonario en dietas a funcionarios del Estado.

"Más de Q17 millones se gastan en dietas", criticó el diputado del Grupo Parlamentario de Oposición, Carlos Barreda, quien exigió una auditoría.

A través de su cuenta de Twitter, Barreda reveló que en 2021 el Estado pagó casi 18 millones de quetzales en dietas (Q17,702,794).

La institución que más pagó fue el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) con casi 5 millones de quetzales (Q4,763,500); seguido por el Instituto de Previsión Militar con 1.3 millones de quetzales (Q1,266,000); y el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap) con 1 millón 248 mil quetzales.

"Este dato no incluye gastos de representación, alimentación, asesores y viajes", manifestó y aseguró que este lunes 9 de mayo presentará denuncias y solicitará una auditoría a la Contraloría Genera de Cuentas (CGC).

Màs de Q17 millones se gastan en dietas, segun finanzas las juntas directivas de diversas instituciones. Este dato NO incluye gastos de alimentaciòn,representaciòn, asesores y viajes. Mañana denuncias/solicitud de Auditorias a la CGC.En el top 10 INDE, PORTUARIAS, INFOM, IPM etc. pic.twitter.com/qhmNDGbsYi — carlos barreda (@cbarreda01) May 8, 2022

Esta no es la primera vez que la dietas que se pagan a los funcionarios públicos por asistir a reuniones específicas son criticadas, en junio del año pasado la CGC sancionó a la Municipalidad de Villa Nueva por no avisar sobre un incremento en la cuota que paga en ese concepto.

Mientras que los diputados de Winaq presentaron una iniciativa de ley para regular los salarios y la dietas de los alcaldes y corporaciones municipales, pero no han tenido apoyo del partido de gobierno ni de sus aliados.