Presenta iniciativa para bajar sueldo y dietas a alcaldes

La Contraloría General de Cuentas sancionó a la Municipalidad de Villa Nueva por no avisar de un aumento en las dietas. Por ello, solo en un mes, el alcalde de se municipio recibió más de Q100 mil de salario.

Los diputados de la bancada Winaq presentaron una iniciativa de ley con la cual buscan regular los salarios y las dietas de los alcaldes y las corporaciones municipales. Actualmente, cada concejo municipal define el monto que recibirá cada integrante en concepto de dietas y establece el salario del alcalde.

La propuesta busca que el salario de los alcaldes no pueda superar los cuatro salarios mínimos no agrícolas, es decir un máximo de Q11,300. Mientras que el pago de las dietas por sesión en el Concejo Municipal tendrán un monto máximo correspondiente a un salario mínimo no agrícola, es decir Q2,825.

En la propuesta de reformas al Código Municipal, los legisladores de Winaq buscan que se pueda pagar, como máximo, cuatro dietas al mes, una por cada sesión ordinaria, y que las sesiones extraordinarias que se efectúen no representen gasto alguno para la administración pública.

"Estamos en una crisis y debemos ser austeros con los recursos públicos", señaló la jefa del bloque Winaq, Sonia Gutiérrez.

Consulta la iniciativa completa:

Aumentos de dietas y salarios

En mayo de este año, la Contraloría General de Cuentas (CGC) emitió una multa al secretario municipal, luego de que los auditores detectaron que en abril de 2020 el Concejo Municipal aumentó el monto de dietas por sesión a Q4,000 y no dio aviso al Ministerio de Finanzas acerca de este cambio.

En abril de 2020, Gramajo recibió más de Q100 mil (Q107,750) de la Municipalidad de Villa Nueva, según consta en información pública de la comuna. El monto de lo recibido es la suma del salario base, bono específico, bonificación y dietas. Mientras que la mayoría de los miembros del Concejo recibió Q74,500 quetzales de dietas.

La CGC también multó a los miembros del Concejo Municipal de la ciudad de Guatemala, debido a que aumentaron, de Q22,969 a Q38,000 el salario del alcalde capitalino Ricardo Quiñónez. Con este aumento, los ingresos mensuales del jefe edil superan los Q90,000.