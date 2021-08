¿Terminaron?: Christian Nodal y Belinda se dejan de seguir en Instagram y levantan sospechas

Christian Nodal y Belinda se dejan de seguir en Instagram y levantan sospechas de rompimiento. Esto se sabe.

Christian Nodal y Belinda vuelven a ser noticia, y es que la famosa pareja se dejó de seguir en Instagram.

La sorpresa se la llevaron sus seguidores la mañana de este 21 de agosto, pues en plena celebración del cumpleaños de la princesa del pop, nuevos rumores han girado entorno a ellos.

Varios usuarios dan por sentado que están pasando por una crisis en su relación, lo que levantaría sospechas de que su historia de amor ha finalizado.

Mientras que otros aseguran que podría tratarse de estrategia de marketing, pero lo que más ha llamado la atención es que el intérprete de "Botella tras botella", no solamente la dejó de seguir sino que también eliminó todas las fotografías en donde salía con su prometida.

(Foto: captura de pantalla)

Lluvia de comentarios

Los mensajes no se hicieron esperar, pues cientos de personas continúan preguntándose cuál es el misterio y por qué se dejaron de seguir. Estos son algunos de los comentarios que más sobre salen.

"Qué pasó? Dejaste de seguir a Beli porque", escribió un usuario.

"¿Por qué quitaste tus fotos hasta la del compromiso?", sobresale.

"Ok, ok, es estrategia pero, por qué nomás dejó de seguir a Belinda y a los demás no", se lee.

"Ay qué padre... Se vienen nuevas canciones. ¡Yeahhhh! Felicidades", escribió otro.

(Foto: captura de pantalla)

(Foto: captura de pantalla)

(Foto: captura de pantalla)

(Foto: captura de pantalla)

Nodal elimina sus fotos

En la red social de Nodal solamente figura una fotografía, mientras que sigue a otros 87 usuarios. Belinda por su parte todavía tiene las fotografías con el artista en su Instagram.

Otro hecho que ha llamado la atención de los internautas es que la madre de la cantante tampoco sigue a Nodal.

Hasta el momento ninguno de los artistas se ha pronunciado ante las especulaciones y sospechas de rompimiento. Lo que sí es cierto, es que ambos estaban disfrutando de unas placenteras vacaciones en un parque de diversiones en Estados Unidos.