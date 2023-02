Códigos musicales aparecen en diversas partes de la ciudad

Este martes 21 de febrero, los guatemaltecos encontraron algunas vallas, mupis y walkman mupis con códigos de Spotify para descargar diversos éxitos musicales. ¿Te encontraste con alguno de esos artes gráficos?

Junto a los códigos se podían leer varios mensajes como: "Acá hay 27 canciones que son dedicables, me lo confirmó mi ex en el 2020", "La ley de atracción nos reunirá de nuevo 3 años después" y "+236,000,000 veces te han recordado que ella no es tuya", entre otros mensajes intrigantes.

(Fotografía: Soy502)

Lo único que se sabe es que el material visual se encuentra colocado en varios puntos de la ciudad como el Anillo Periférico, Bulevar Rafael Landívar, Avenida Reforma, Calzada Roosevelt, Petapa, Aguilar Batres, San Cristóbal, Mixco, Carretera a El Salvador y Avenida Las Américas, entre otros.

"Para cantarlas en vivo" es el nombre de una de las playlist que se aloja en Spotify y que ofrece canciones de artistas internacionales como Danny Ocean, Nicki Nicole, Bizarrap y Prince Royce.

¿Quién nos comparte estás canciones?, ¿cuál será el propósito de estas playlist? Mientras descubrimos más sobre estos artes gráficos, descarga el código y disfruta de todas las canciones.